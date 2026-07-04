عکس: موکب های مردمی مراسم وداع رهبر شهید انقلاب
همزمان با مراسم وداع رهبر شهید انقلاب موکب های مردمی در اقصی نقاط شهر و در مسیر مصلی تهران برای خدمت رسانی به عزادران و زائران پدرامت ایران در حال فعالیت هستند. عکس: زهرا فراست
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برچسبها:عکس خبری رهبرشهیدانقلاب موکب مراسم وداع
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