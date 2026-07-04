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کد خبر: ۱۳۸۲۹۸۵
بازدید: ۲۰۹۴

عکس: موکب های مردمی مراسم وداع رهبر شهید انقلاب

همزمان با مراسم وداع رهبر شهید انقلاب موکب های مردمی در اقصی نقاط شهر و در مسیر مصلی تهران برای خدمت رسانی به عزادران و زائران پدرامت ایران در حال فعالیت هستند. عکس: زهرا فراست

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برچسب‌ها:
عکس خبری رهبرشهیدانقلاب موکب مراسم وداع
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تصویر منتخب الجزیره از مراسم وداع با رهبر شهید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.