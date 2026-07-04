الجزیره: ایرانیها خواستار انتقام آیتالله خامنهای هستند
بسیاری از سوگواران حاضر در این مکان، خواستار انتقام برای کشته شدن آیتالله خامنهای هستند.
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به گزارش تابناک؛ الجزیره اولین روز برگزاری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب را پوشش داده و در واکنش به سیل جمعیت عزاداران در مصلی نوشت: مصلای بزرگ تهران، جایی که آیتالله سیدعلی خامنهای، سالها برخی از مهمترین سخنرانیهای خود را در آن ایراد کرد، امروز به کانون سوگواری ملی تبدیل شده است.
فضا به شدت احساسی است. برخی از سوگواران در اشکاند، در حالی که دیگران پرچمهای ایران را تکان میدهند و تصاویری از رهبر فقید را در دست گرفته و دعا میخوانند.
احساسات مردم در اینجا رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته است و فریادهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در میان جمعیت طنینانداز است.
بسیاری از سوگواران حاضر در این مکان، خواستار انتقام برای کشته شدن آیتالله خامنهای هستند.
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