عکس: سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش «رهبر جاویدان مقاومت»

دکتر مسعود پزشکیان، عصر امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ در همایش بین‌المللی «امام خامنه‌ای؛ رهبر جاویدان مقاومت» با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و تمامی شهدای راه استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، از حضور مهمانان و شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی در این مراسم قدردانی کرد.