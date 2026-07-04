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کد خبر: ۱۳۸۲۹۷۸
بازدید: ۱۶۶۵

عکس: سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش «رهبر جاویدان مقاومت»

دکتر مسعود پزشکیان، عصر امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ در همایش بین‌المللی «امام خامنه‌ای؛ رهبر جاویدان مقاومت» با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و تمامی شهدای راه استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، از حضور مهمانان و شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی در این مراسم قدردانی کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رهبر جاویدان مقاومت همایش دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.