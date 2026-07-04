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ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم

ترامپ به اکسیوس: نتانیاهو از من درخواست ملاقات در کاخ سفید را کرد و ممکن است این ملاقات اوایل هفته آینده برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۷۷
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54021 بازدید
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۳۷

ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم

به گزارش تابناک؛  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وبگاه آکسیوس گفت که نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) خواستار برگزاری دیداری در کاخ سفید با وی شده است؛ دیداری که ممکن است هفته آینده (به وقت محلی) انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا سپس ادامه داد: ما خیلی خوب با هم کنار می‌آییم. [نتانیاهو] می‌داند که رئیس کیست.

دونالد ترامپ به آکسیوس گفت: نتانیاهو برای برگزاری دیداری در کاخ سفید از من درخواست کرد و ممکن است این دیدار را اوایل هفته آینده (به وقت محلی) برگزار کنیم. نتانیاهو می‌داند چه کسی رئیس است و رابطه ما بسیار خوب است.

ترامپ سپس ادعا کرد: من و ایرانی‌ ها تصمیم گرفته‌ایم که تا پایان مراسم تشییع (مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران)، مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنیم. هیچ یک از طرفین در طول مدت تشییع به سمت یکدیگر شلیک نخواهد کرد.

ترامپ اذعان کرد: من از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع (شهید) خامنه‌ای شگفت‌زده شدم، زیرا فکر می‌کردم مردم از او متنفرند.

 

 

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دونالد ترامپ نتانیاهو آکسیوس کاخ‌سفید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۴۳
انتشار یافته: ۳۷
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
24
پاسخ
ملاقات کن ببینیم چی میشه کثافتا تا حالا که هیچ کاری نتونستید انجام بدید خدانشناس ها
یا ابا صالح المهدی اغثنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
16
38
پاسخ
انشالله به زودی ترامپ ملعون ونتانیاهو پست کثیف به درک واصل بشن
خدایا تا اون روز به ماعمر بده تابا چشم خودمون از بین رفتن فرعونیان زمان ببینیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
15
39
پاسخ
دهن کثیفت رو ببند قمارباز احمق
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
13
35
پاسخ
خاک عالم برسرت ترامپ انشالله که خون امام شهید و دانش آموزان میناب و کلیه مردم بیگناه کشته شده در ایران و عراق و افغانستان و سوریه و لیبی وفلسطین وغ خودت و نتانیاهو را به عذاب الهی در همین دنیا گرفتار کنه که کل کره زمین متوجه بشن چه بر سرتون اومده و ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
35
پاسخ
ترامپ قمارباز پست جنایتکار رئیس‌جمهور فاسد آمریکا این احساسات و عشق وعلاقه نسبت به رهبر عالی قدر شون را و این چیزها هیچوقت نمی‌داند و نخواهد فهمید.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
15
32
پاسخ
سرنوشت شومی در انتظار این مردک دیوانه دروغگو است که انشاءالله بزودی محقق شود و خواری و خفت این پست فطرت را دنیا ببیند.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
31
پاسخ
طولی نمی‌کشد تو و اون حروم زاده تاوان بیشرفی که کردید رو پس میدید. اون روز خیلی نزدیک است به اذن الله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
35
پاسخ
ما از ترامپ متنفریم
مردک زرد فضول
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
13
32
پاسخ
تو بسیار نادان هستی و گول اون کثافت‌بی حیا و بی شرف یعنی بی بی را خوردی خدا لعنتت کند
آقاخان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
11
30
پاسخ
زباد فکر نکن خون دماغ میشی
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