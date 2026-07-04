تاجرنیا: با چند بازیکن توافق کردهایم
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره آخرین شرایط این تیم توضیحاتی را ارائه کرد.
طی روزهای اخیر شایعات زیادی درباره وضعیت پنجره نقلوانتقالات استقلال مطرح شده و همین موضوع نگرانیهایی را میان هواداران ایجاد کرده است. آخرین وضعیت این پرونده چگونه است؟
باشگاه طی هفتههای گذشته اقدامات حقوقی گستردهای را برای باز شدن پنجره نقلوانتقالات انجام داده است. اکنون پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و از آنجا که تصمیم نهایی در اختیار مرجع قضایی است، هیچکس نمیتواند زمان دقیقی برای صدور رأی اعلام کند. وکلای باشگاه نسبت به نتیجه پرونده خوشبین هستند و معتقدند که امکان اخذ دستور موقت و رفع محرومیت وجود دارد. البته باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که دو درخواست قبلی مورد پذیرش قرار نگرفته بود و به همین دلیل، بررسی درخواست جدید با حساسیت بیشتری انجام میشود. شاید این روند کمی زمانبر باشد اما معتقدم این موضوع دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد و با جدیت در حال پیگیری است.
برخی رسانهها مدعی شدهاند که تنها ۷۵ درصد مطالبات یاسر آسانی پرداخت شده و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟
خیر! این خبر اساساً صحت ندارد. باشگاه استقلال تمام تعهدات اصلی مالی خود در قبال آقای آسانی را پرداخت کرده است. تنها یک اختلاف بسیار جزئی درباره بخشی از کسورات مربوط به حق فدراسیون، حدود ۴.۵ درصد، وجود دارد که موضوعی کاملاً حقوقی است و ارتباطی با اصل قرارداد یا پرداخت مطالبات ایشان ندارد. بنابراین مطرح شدن اعدادی مانند ۷۵ درصد، واقعیت ندارد. ایشان در حال حاضر با نشاط در تمرینات باشگاه حضور دارند و به زودی تعهدات مالی باشگاه درباره فصل بعد نیز انجام خواهد شد.
درباره بازیکنان خارجی هم شایعاتی مطرح شده و برخی میگویند تعدادی از آنها قصد بازگشت ندارند.
چنین موضوعی هم صحت ندارد. همه بازیکنان خارجی با باشگاه در ارتباط هستند و برای حضور در تمرینات اعلام آمادگی کردهاند. درباره آقای آشورماتوف نیز باید توضیح بدهم که ایشان به دلیل حضور در رقابتهای جام جهانی، با هماهنگی باشگاه درخواست چند روز فرصت بیشتر داشت. حتی خود ایشان اعلام کرده بود که میتواند روز یکشنبه به تهران بیاید، اما با توافقی که انجام شد، قرار است روز چهارشنبه به تیم اضافه شود. بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وضعیت نقلوانتقالات استقلال را چگونه ارزیابی میکنید؟ برخی هواداران نگران هستند که باشگاه از رقبا عقب مانده باشد.
واقعیت دقیقاً برعکس این تصور است. باشگاه همزمان با پیگیری پرونده حقوقی، مذاکرات نقلوانتقالاتی را نیز با قدرت دنبال کرده است. چه در خصوص تقویت کادر فنی، از جمله اضافه شدن یک دستیار جدید به کادر آقای سهراب بختیاریزاده و چه در زمینه جذب بازیکنان، مذاکرات بسیار خوبی انجام شده و حتی با تعدادی از گزینههای مدنظر، توافقات اولیه نیز حاصل شده است اما بدیهی است تا زمانی که پنجره نقلوانتقالات باز نشود، امکان ثبت رسمی قراردادها وجود ندارد. سیاست باشگاه این است که به جای رسانهای کردن مذاکرات، پس از رفع محدودیت، قراردادها را ثبت و سپس به صورت رسمی از خریدهای جدید رونمایی کند.
یکی از مطالبات جدی هواداران استقلال، پیگیری وضعیت ادامه لیگ برتر و مسابقات جام حذفی است. برخی تصور میکنند باشگاه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداده و از حق استقلال دفاع نکرد. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
این برداشت، ناشی از بیاطلاعی از اقداماتی است که باشگاه در هفتههای گذشته انجام داده است. از همان روزهای نخست، موضع باشگاه استقلال کاملاً روشن بود. ما معتقد بودیم که مسابقات لیگ برتر و جام حذفی باید مطابق مقررات و اصول حرفهای به پایان برسد و تعیین سهمیههای آسیایی نیز بر اساس ضوابط مصوب انجام شود. در این مدت، علاوه بر برگزاری چندین جلسه و گفتوگوی تلفنی با مسئولان ذیربط، مکاتبات رسمی متعددی نیز از سوی باشگاه انجام شده و همه مستندات آن موجود است. بنابراین اینگونه نیست که باشگاه نسبت به حقوق استقلال سکوت کرده یا اقدامی انجام نداده باشد. ما همچنان امیدواریم فدراسیون فوتبال با رعایت عدالت، مقررات و منافع فوتبال ایران، در مورد اعطای جام قهرمانی لیگ و ادامه جام حذفی تصمیمی اتخاذ کند که نیازی به ورود مراجع بینالمللی نباشد اما در عین حال، وظیفه قانونی خود میدانیم که از حقوق باشگاه استقلال و میلیونها هوادار آن دفاع کنیم. اگر این مطالبات از مسیرهای داخلی به نتیجه نرسد و حقوق قانونی باشگاه نادیده گرفته شود، استقلال همه راهکارهای حقوقی پیشبینیشده در مقررات را بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح بینالمللی از جمله کنفدراسیون فوتبال آسیا و FIFA پیگیری خواهد کرد. البته تأکید میکنم که ترجیح ما همواره حلوفصل موضوع در داخل کشور و در چارچوب مقررات فدراسیون فوتبال است اما در دفاع از حقوق باشگاه استقلال، هیچگونه کوتاهی نخواهیم کرد.
در پایان اگر صحبتی با هواداران استقلال دارید، بفرمایید؟
قبل از هر چیز از صبوری و همراهی هواداران عزیز استقلال تشکر میکنم. احساس نگرانی آنها را کاملاً درک میکنم اما از آنها میخواهم اخبار مربوط به باشگاه را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند و تحت تأثیر فضاسازی برخی رسانهها، دلالان و ایجنتهایی که ممکن است اهداف دیگری را دنبال کنند، قرار نگیرند. اطمینان میدهم مجموعه مدیریتی باشگاه با آرامش، برنامهریزی و مسئولیتپذیری، همه ظرفیت خود را برای ساختن تیمی قدرتمند و در شأن نام بزرگ استقلال به کار گرفته است. باور دارم هواداران در آینده نزدیک، نتیجه این تلاشها را خواهند دید و اخبار خوبی از باشگاه منتشر خواهد شد.