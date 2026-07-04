شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پس از برگزاری اجتماعات و آیین‌های شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، به‌سوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد.





به گزارش تابناک؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پس از برگزاری اجتماعات و آیین‌های شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، به‌سوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با قائد شهید امت شرکت کنند.