حرکت اجتماعکنندگان میادین بهسوی مصلی تهران
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، پس از برگزاری اجتماعات و آیینهای شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، بهسوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۷۲| |
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به گزارش تابناک؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، پس از برگزاری اجتماعات و آیینهای شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، بهسوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با قائد شهید امت شرکت کنند.
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