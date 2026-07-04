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حرکت اجتماع‌کنندگان میادین به‌سوی مصلی تهران

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پس از برگزاری اجتماعات و آیین‌های شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، به‌سوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۷۲
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1266 بازدید
حرکت اجتماع‌کنندگان میادین به‌سوی مصلی تهران



به گزارش تابناک؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پس از برگزاری اجتماعات و آیین‌های شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، به‌سوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با قائد شهید امت شرکت کنند.

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