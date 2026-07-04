مترو مصلی دوباره بسته شد
بهدلیل افزایش ازدحام جمعیت، از ساعاتی پیش قطارهای مترو در ایستگاه مصلی توقف نمیکنند.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۷۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بهدلیل افزایش ازدحام جمعیت، از ساعاتی پیش قطارهای مترو در ایستگاه مصلی توقف نمیکنند.
برای مدیریت حجم بالای مسافران از مسافران خواسته شده به جای ایستگاه مصلی، در ایستگاههای شهید بهشتی یا شهید همت از قطار پیاده شوند.
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