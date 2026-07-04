وضعیت کاری بانکها در روز یکشنبه اعلام شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا قیطاسی با بیان اینکه با توجه به شرایط پیشرو، همه استانهای کشور دارای شعب کشیک بانکی خواهند بود تا نیازهای ضروری مشتریان در این روز پاسخ داده شود، گفت:شعب کشیک بانکها در تهران و سایر استانها روز یکشنبه فعال خواهد بود و بر اساس این دستورالعمل، شعب کشیک بانکها در تهران و سایر استانها از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح فعال بوده و خدمات خود را ارائه میدهند.
وی ضمن یادآوری اینکه فعالیت شعب کشیک بانکها در استان تهران روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر خواهد بود، افزود: تصمیمگیری در خصوص نوع فعالیت یا تغییر در ساعات کاری در شعب کشیک بانکها در استانهای مختلف، در سایر روزهای هفته بر عهده استانداری هر استان خواهد بود و مشتریان برای اطمینان از لیست دقیق شعب فعال و ساعات دقیق کاری در منطقه خود، به وبگاه رسمی بانک مورد نظر مراجعه کنند.
ساعاتی پیش، هیئت دولت اعلام کرد: پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی و با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیینهای سوگواری، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور تعیین کرده است.