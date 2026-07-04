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کد خبر: ۱۳۸۲۹۶۶
بازدید: ۳۱۷

عکس: چیدن آلبالو و گیلاس از باغ‌های روستای کندر

باغ‌های روستای کندر در استان البرز، با میوه‌های خوش رنگ و مزه گیلاس و آلبالو، نوید فصلی پربار می‌دهند. این روستا با ۲۵۰ تا ۳۰۰ باغ فعال، یکی از قطب‌های تولید آلبالو و گیلاس است. زمان چیندن محصول از اواسط خرداد تا اواسط تیر و میانگین برداشت هر درخت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو است. در این آلبوم تصاویری از یک باغ می‌بینید که، چهار رقم گیلاس (تکدانه، سیاه مشهدی، صورتی پرتوایی و پیش‌رس عسلی) و دو نوع آلبالوی رسمی و خارجی (پیوندی) در آن پرورش می‌یابد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری برداشت گیلاس آلبالو البرز روستای کندر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.