گزارش رسانه انگلیسی از شعارهای مردم در مراسم وداع
به گزارش تابناک؛ روزنامه انگلیسی «دیلیتلگراف» در پوشش مراسم بدرقه رهبر شهید ایران حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای در مصلی تهران نوشت که درهای مصلای بزرگ تهران ساعت ۶ صبح به وقت محلی به روی عزادارانی که از شب قبل گرد آمده بودند، گشوده شد.
این رسانه انگلیسی در خصوص محل قرارگیری تابوت رهبر شهید ایران و خانوادهاش از جمله نوه کوچک ایشان که در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، نوشت که بر فراز سکو، پرچمی با آیهای از قرآن آویخته بود: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ» که ریشه قرآنی شعار مراسم یعنی «باید قیام کرد» را شکل میداد.
تلگراف نوشت که در مقاطعی، جمعیت بر سینه میکوبیدند و شعار میدادند: «انتقام، انتقام» و «مرگ بر آمریکا».
این روزنامه انگلیسی به حضور عزاداران در مراسم وداع با رهبر شهید ایران اشاره کرد که خواستار انتقام از دشمن بودند و گزارش کرد که زنی در بین جمعیت بود که یک کلمه روی دستش نوشته بود: «انتقام».
به گزارش این روزنامه، عزاداران پرچم ایران، تصاویر رهبر شهید، نشان «مشت گرهکرده» و تصاویر پسر و جانشین او، آیتالله سیدمجتبی خامنهای را حمل میکردند.
تلگراف نوشت که آنها با رهبر درگذشته وداع میکردند، درحالیکه با شعار «لبیک یا خامنهای» با رهبر جدید، تجدید بیعت میکردند.
این روزنامه انگلیسی ادامه داد که طبق برآوردهای مقامهای ایران، تا ۲۰ میلیون نفر تنها در تهران و تا ۳۵ میلیون نفر در مجموع رویدادهای تهران، قم، مشهد و شهرهای مقدس عراق حضور خواهند یافت.
این رسانه درباره عشق عزاداران ایرانی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، نوشت که با رسیدن دما به بیش از ۳۰ درجه، بر روی عزاداران آب پاشیده میشد و سامانههای مهپاش نصبشده در مصلی دما را حدود پنج درجه کاهش دادند. بسیاری از عزاداران به دلیل محدودیتهای ترافیکی در سراسر پایتخت، چندین کیلومتر دورتر پارک کرده و پیاده آمده بودند.
بر اساس گزارش تلگراف، وداع عمومی تا یکشنبه شب ادامه خواهد داشت و سپس نماز میت اقامه میشود. پیکر رهبر شهید روز دوشنبه در کاروانی از تهران عبور داده خواهد شد، روز سهشنبه در قم، روز چهارشنبه در نجف و کربلا و در نهایت روز پنجشنبه در مشهد در حرم امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.
تلگراف در ادامه به ابعاد دیپلماتیک این رویداد پرداخت و نوشت که یک روز پیش از آغاز تشییع عمومی، در مراسمی رسمی به میزبانی رؤسای سه قوه ایران، هیئتهایی از حدود ۱۰۰ کشور به رهبر شهید ایران ادای احترام کردند.