بازیگری که ۲ بار نقش رهبری را ایفا کرد
به گزارش تابناک؛ این بازیگر با اشاره به تجربه همکاری با داوود میرباقری در سریال «سلمان فارسی»، این همکاری را یکی از لذتبخشترین تجارب بازیگری خود توصیف کرد.
علیرضا مهران دربارهی تجربهی ایفای نقش مقام معظم رهبری در پروژههای تلویزیونی، اظهار کرد: من این نقش را در دو برهه زمانی بازی کردهام. اولین بار در سریال «معمای شاه» که یک حضور افتخاری بود، اما حدود دو سال بعد در سریال «رازهای ناتمام»، به شکل گستردهتر و بازتر به شخصیت رهبری پرداخته شد. در «معمای شاه» تنها به برشهایی از حضور ایشان اشاره شده بود، اما در «رازهای ناتمام» زندگینامه ایشان بسیار بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
معیار اصلی انتخاب علیرضا مهران برای انتخاب نقش مقام معظم رهبری
وی درباره علت انتخابش برای این نقش توضیح داد: در سریال «رازهای ناتمام»، کارگردان با طراحی چهرهای که آقای شهرام خلج انجام دادند، پیگیری زیادی کردند که صورت بازیگر تا حد امکان به چهره رهبری نزدیک باشد. انتخابهای زیادی داشتند و تستهای گریم متعددی گرفته شد. در نهایت به این نتیجه رسیدند که قالب و فرم صورت من میتواند نزدیک باشد. همچنین برایشان بسیار مهم بود که فرد منتخب تجربه بازیگری کافی داشته باشد. این دو فاکتور ـ شباهت ظاهری و تجربه بازیگری ـ ملاک اصلی بود و در نهایت من انتخاب شدم و پس از آن نیز برای سریال دوم دوباره به من پیشنهاد دادند.
مهران در پاسخ به این پرسش که آیا دیداری حضوری با مقام معظم رهبری داشته است، گفت: قسمت نشد که ملاقات حضوری داشته باشم. اما در هر دو سریال، مشاوران مذهبی و کارگردانان که اشراف کامل به کاراکترهای تاریخی معاصر داشتند، نقش کلیدی در هدایت من ایفا کردند. بخشی از تحقیق و پژوهش بر عهده خودم بود؛ فیلمهای مستند، کتابها و مصاحبههایی که در آن ایام در اختیارم قرار گرفت، منابع ارزشمندی بودند. همچنین گفتوگو با کارگردان به من کمک کرد تا به نقش نزدیکتر شوم.
این بازیگر با اشاره به دورههای تاریخی به تصویر کشیده شده، افزود: در «معمای شاه» به مقطع سالهای ۵۶ و ۵۷ و دوران زندان رهبری در ساواک پرداخته شد و در «رازهای ناتمام» به حوادث دهه ۶۰ و دوران ریاستجمهوری ایشان اشاره داشتیم. بخش اعظم پژوهش توسط مشاور مذهبی و مستنداتی که در اختیارم قرار میگرفت، انجام شد.
هر بازیگری آرزوی تجربه چنین نقشی را دارد
وی درباره حسوحال خود در مواجهه با این نقش برجسته بیان کرد: سالها در تلویزیون و سینما فعالیت داشتم اما بیشتر کاراکترهایی که بازی میکردم، منفی بودند. وقتی پیشنهاد این نقش مطرح شد، نخستین چیزی که برای من سخت بود، بازی در قامت یک شخصیت روحانی بود و از آن سختتر، این بود که شخص اول مملکت را باید بازی میکردم. حساسیتهای خاصی دارد و کوچکترین اشتباه فنی یا تکنیکال، هم از سوی مخاطب و هم از منظر کارشناسی قابل نقد بود. این یک چالش بسیار جذاب بود، اما ترسها و دغدغههای خاص خود را هم داشت. خوشبختانه در «معمای شاه» با نگاههای جالب آقای ورزی و مشاوره آقای موسی حقانی، توانستم به شخصیت نزدیکتر شوم. روزهای اول سخت بود، اما بازخورد عوامل به من اعتماد به نفس داد. خوشبختانه زمانی که سریال پخش شد، همان حضور کوتاه با مخاطب ارتباط برقرار کرد و مورد استقبال قرار گرفت.
مهران با اشاره به استقبال مخاطبان از «رازهای ناتمام» نیز خاطرنشان کرد: در آن سریال، شخصیتپردازی گستردهتر بود و مخاطب با آن همراه شد. بسیاری از مردم هنگام صحبت با من میگفتند که خیلی به کاراکتر نزدیک شدهای. این یکی از شاخصترین تجربههای من در سالهای اخیر بود؛ هر بازیگری آرزوی تجربه چنین نقشی را دارد.
شنیدههایی از رضایت دفتر رهبری
وی درباره اینکه آیا بازخوردهایی از رهبر شهید برای این نقش داشته به تماس دفتر رهبری با عوامل سریال اشاره کرد و اظهار کرد: اگرچه من خودم تماسی نداشتم، اما از زبان کارگردان و تهیهکننده شنیدم که تماسهایی از سوی دفتر رهبری گرفته شده و خود حضرت آقا از کار استقبال و رضایت داشتهاند. این خبر بسیار برای ما دلگرمکننده بود.
سکانس نماز در زندان/ صحنهای که هرگز فراموش نمیشود
مهران در ادامه به خاطرهانگیزترین سکانسهای این دو سریال اشاره کرد و گفت: یکی از جذابترین لحظات، اولین پلانی بود که در «معمای شاه» گرفتیم؛ سکانس نماز خواندن رهبری در زندان. من با آن لباس و گریم، اولین بار در آن فضا قرار گرفتم و گروه برای اولین بار من را در آن قالب میدیدند. آن فضای احساسی و روحانی واقعاً عجیب و فراموشنشدنی بود. در سریال «رازهای ناتمام» هم سکانس انفجار ساختمان نهاد ریاستجمهوری و نشستن رهبری در میان خرابهها، یک سکانس پلان بسیار احساسی بود که هنوز در ذهن من مانده و در فضای مجازی هم بسیار دیده شد.
این بازیگر در بخش پایانی گفتوگو با بیان امیدواری به آینده کشور تأکید کرد: ما روزهای سخت و تلخی را پشت سر گذاشتهایم اما من همیشه خوشبین بودهام و هستم. امیدوارم به زودی به آرامش و ثباتی که شایسته مردم سرزمینم است، برگردیم. مردم سختی زیادی کشیدهاند و دعای من این است که اتفاقات خوب برای ایران عزیز رقم بخورد.
همکاری با داوود میرباقری؛ لذتی بینظیر
مهران همچنین درباره تجربه بازی در سریال «سلمان فارسی» توضیح داد: من حدود دو سال پیش در بخش بیزانس این سریال، فیلمبرداریام را به پایان رساندم، میتوانم بگویم همکاری با استاد داوود میرباقری یکی از بزرگترین و لذتبخشترین تجارب بازیگری من بود. هر بازیگری آرزو دارد جلوی دوربین این مرد بزرگ برود و این برای من یک غنیمت بود. سریال «سلمان فارسی» اولین همکاریام با ایشان بود و برایشان آرزوی سلامتی دارم.