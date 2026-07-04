لغو سفر وزیر اسراییل به نیویورک از ترس بازداشت

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند وزیر امنیت داخلی این رژیم سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به نیویورک برای شرکت در اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل را پس از اعلام برگزاری اعتراضات و درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تحقیق و بازداشت وی، لغو کرده است.

به گزارش تابناک؛ روزنامه هاآرتص گزارش داد ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، از سفر به نیویورک برای حضور در اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل انصراف داده است.

به گزارش هاآرتص این تصمیم در حالی اتخاذ شد که گروه‌های حقوق بشری خواستار تحقیق و بازداشت او شده بودند و برنامه‌هایی نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حضورش در آمریکا تدارک دیده شده بود.

این دومین سفر لغوشده بن‌گویر به آمریکا در مدت کوتاهی است. پیش‌تر نیز سفر خصوصی او به ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته، بنا بر گزارش‌ها، به دلیل مشکلات مربوط به صدور ویزا لغو شده بود.

بن گویر به دلیل رفتار‌های نژادپرستانه و خشونت طلبانه علیه فلسطینی‌ها و بدرفتاری با فعالان کاروان صعود از سوی بسیاری از کشور‌های اروپایی مورد تحریم و ممنوعیت مسافرت قرار گرفته است.