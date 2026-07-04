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وزارت خارجه: توصیه‌های رهبر شهید را نصب‌العین قرار می‌دهیم

 وزارت امور خارجه به مناسبت وداع با رهبر شهید بیانیه ای را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۵۱
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وزارت خارجه: توصیه‌های رهبر شهید را نصب‌العین قرار می‌دهیم

 وزارت امور خارجه به مناسبت وداع با رهبر شهید بیانیه ای را صادر کرد.

ملت بزرگ و قدرشناس ایران در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، عزادار است و وداع تاریخی با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایشان و صیانت از دستاوردهای بی‌بدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تبریک و تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر عزیز انقلاب به جانشین خلف ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله)، ملت بزرگ ایران، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، امت اسلامی و همه انسان‌های آزاده و حقیقت‌جو در سراسر جهان، از مردم شریف و آزاده ایران دعوت می‌کند با حضور میلیونی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، یک بار دیگر عظمت ایران و شکوه انسجام و اقتدار ملی را به جهانیان نشان دهند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، به‌حق در حکمرانی داخلی و سیاست خارجی، ایران عزیز را در مسیر آیه شریفه «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» راهبری کرد و جان مبارک خود و خانواده را در این مسیر نورانی تقدیم نمود. صلابت و ثبات قدم رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر حق و عدالت و انسانیت، نه تنها ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است بلکه الهام‌بخش ملت‌ها و انسان‌های آزاده در سراسر جهان بوده است. حضور معنادار اقشار مختلف از جریان‌های اصیل دینی و ملی منطقه و هیأت‌های نمایندگی عالیرتبه از سرتاسر جهان در مراسم وداع رهبری نشانه‌ای روشن از عزت و عظمت رهبر شهید و ملت شریف ایران است. وزارت امور خارجه مراتب قدردانی خود را از همه میهمانان خارجی که علیرغم فشارها و تهدیدها با شرکت در مراسم وداع با رهبر شهیدمان، در سمت درست تاریخ ایستادند و نسبت به حق و حقیقت ادای احترام کردند، ابراز می‌کند.

🔹 شهادت رهبر بزرگمان، نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای نوین در مسیر اعتلای اسلام و ایران عزیز است و ملت آزاده ایران، با توکل بر خداوند متعال، اتکا به میراث گران‌سنگ ملی و اسلامی خویش، و در پرتو رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، نام و مرام رهبر شهید را با تمام وجود پاس خواهد داشت و راه پرافتخار و عزتمندانه او را با همه توان ادامه خواهد داد. کارگزاران سیاست خارجی کشور نیز همواره توصیه‌های نورانی ایشان در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار میهن، و حفظ هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمنان را نصب‌العین خود قرار خواهند داد.

بدون تردید ملت غیور و صبور ایران، امت اسلامی و همه انسان‌های حقیقت‌جو و آزاده، اجرای عدالت در مورد جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی را به‌عنوان مطالبه‌ای دائمی با جدیت دنبال خواهند کرد.

#بدرقه_آقای_شهید_ایران

#باید_برخاست

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