به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود نوشت: ‏ملت بزرگ ایران با قلب‌هایی مالامال از اندوه و اراده‌هایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.

وَنُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِينَ.