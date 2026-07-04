پزشکیان: ملت پرچم رهبرشهید را زمین نمیگذارند
پزشکیان نوشت: ملت بزرگ ایران با قلبهایی مالامال از اندوه و ارادههایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود نوشت: ملت بزرگ ایران با قلبهایی مالامال از اندوه و ارادههایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.
وَنُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِينَ.
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