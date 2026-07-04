به گزارش تابناک؛ کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم، جزئیات برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر ایشان را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم رسمی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، از ساعت ۵ صبح روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. طبق اعلام ستاد برگزاری مراسم استان، این برنامه‌ریزی‌ها با هدف تکریم شایسته و پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید و بر اساس جدول زمان‌بندی مصوب ستاد مرکزی انجام شده است. همچنین در همین راستا، اعلام شد که مراسم نماز بر پیکر مطهر ایشان در شهر قم، توسط آیت‌الله جوادی‌آملی اقامه خواهد شد.