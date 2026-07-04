فوری: ایران یکشنبه تعطیل شد
هیئت دولت روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور اعلام نمود.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ هیئت دولت پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیینهای سوگواری، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور اعلام نمود.
این تصمیم پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی اتخاذ گردید.
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