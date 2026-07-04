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بیشترین زائران مراسم رهبر شهید از کدام استان‌هاست؟

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: بیشترین ورود زائران از استان‌های البرز، مازندران و اصفهان است.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۴۴
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بیشترین زائران مراسم رهبر شهید از کدام استان‌هاست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار تیمور حسینی با اشاره به آغاز ورود گسترده زائران از اقصی نقاط کشور برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، از اجرای موفق مرحله نخست طرح مدیریت ترافیک خبر داد و گفت: تاکنون تردد زائران از ۱۴ ورودی شهر تهران بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد و مشکل خاصی در زمینه ایاب و ذهاب و تردد زائران گزارش نشده است. این موضوع هم شامل زائرانی می‌شود که با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به تهران آمده‌اند و هم افرادی که با خودرو‌های شخصی در مراسم حضور پیدا می‌کنند. بر اساس بررسی‌های انجام شده، استان‌های البرز، مازندران و اصفهان تاکنون بیشترین حجم ورود زائران به تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده برای پارک خودرو‌ها گفت: همان‌گونه که پیش از این نیز رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرده بود، در اطراف محدوده برگزاری مراسم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، محل‌های مناسبی برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده است و همکاران پلیس راهور نسبت به هدایت و جانمایی خودرو‌های زائران اقدام می‌کنند.

حسینی ادامه داد: زائرانی که از ورودی‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی وارد تهران می‌شوند، با همکاری و هماهنگی مأموران پلیس به محل‌های تعیین‌شده هدایت خواهند شد تا از بروز هرگونه ازدحام و بی‌نظمی جلوگیری شود.

وی همچنین از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: انواع وسایل حمل‌ونقل عمومی شامل ون، مینی‌بوس، اتوبوس و شبکه مترو به‌صورت کامل در خدمت زائران خواهد بود تا جابه‌جایی آنان از محل‌های توقف خودرو‌ها تا محل برگزاری مراسم به بهترین شکل انجام شود.

حسینی با بیان اینکه از عصر امروز و ساعات شب، حجم ورود زائران به تهران افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: در حال حاضر مرحله نخست محدودیت‌های ترافیکی در محدوده مصلای بزرگ امام خمینی (ره) به اجرا درآمده است و متناسب با افزایش حجم تردد و شرایط میدانی، مراحل بعدی محدودیت‌ها نیز به‌صورت تدریجی و بر اساس اقتضائات اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا از شهروندان و زائران خواست با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند و گفت: امیدواریم با همراهی خوب مردم و رعایت توصیه‌های پلیس، این مراسم بزرگ در نهایت شکوه، همراه با نظم، ایمنی و امنیت کامل برگزار شود.

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