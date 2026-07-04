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زائران بدون نگرانی راهی تهران شوند

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اقدامات انجام‌ شده برای میزبانی از زائران شرکت کننده در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۴۳
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زائران بدون نگرانی راهی تهران شوند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ لطف الله فروزنده با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی در ستاد مرکزی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شهرداری تهران مسئولیت مستقیم پنج کمیته شامل اسکان، پذیرایی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و کمیته فرهنگی و اجتماعی را بر عهده دارد و تمامی ظرفیت‌های مدیریت شهری برای برگزاری هر چه بهتر مراسم به کار گرفته شده است.

وی افزود: برای ساماندهی اسکان زائران، با هماهنگی استانداری تهران، سپاه و سایر دستگاه‌های مسئول، ساختار مشترکی طراحی شده است که بر اساس آن، هر منطقه شهرداری میزبان یک استان خواهد بود. در این چارچوب، شهردار هر منطقه و فرمانده ناحیه مربوطه با تشکیل ستاد مشترک، مسئولیت پذیرش و خدمات‌رسانی به زائران آن استان را بر عهده دارند.

به گفته فروزنده، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای اسکان زائران در تهران پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶ هزار نقطه اسکان در سطح شهر و حدود ۵۵۰ نقطه در مبادی ورودی تهران آماده پذیرش زائران هستند و محدودیتی از نظر ظرفیت وجود ندارد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران با تأکید بر اینکه زائران می‌توانند بدون نگرانی راهی تهران شوند، گفت: افرادی که به صورت کاروانی یا با خودروی شخصی به تهران سفر می‌کنند، امکان ثبت درخواست اسکان از طریق بازوی «باید برخاست» در پیام‌رسان‌های داخلی از جمله ایتا، سروش پلاس و روبیکا را دارند. متقاضیان پس از ثبت اطلاعات، محل اسکان خود را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۱۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و راهنمایی زائران هستند تا در صورت عدم دسترسی به سامانه‌های الکترونیکی، خدمات مورد نیاز به آنان ارائه شود.

فروزنده با اشاره به راه‌اندازی زائرسرا‌ها در مبادی ورودی تهران اظهار کرد: این مراکز به عنوان محل استراحت موقت زائران فعالیت می‌کنند و خدماتی نظیر استراحت، رسیدگی‌های اولیه بهداشتی و درمانی و راهنمایی برای انتقال به محل اسکان در آنها ارائه می‌شود.

به گفته معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران، در تمامی مناطق و ۱۲۶ ناحیه شهر تهران نیز ستاد‌های اسکان فعال هستند و ظرفیت‌هایی همچون مساجد، مدارس، سالن‌های ورزشی، سالن‌های سرپوشیده و پارک‌ها برای اسکان و پذیرایی از زائران آماده شده است.

وی همچنین از مشارکت گسترده شهروندان تهرانی در این طرح خبر داد و گفت: علاوه بر ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از شهروندان نیز آمادگی خود را برای پذیرایی و اسکان زائران اعلام کرده‌اند و امکان ثبت این همکاری‌ها نیز از طریق همان سامانه فراهم شده است.

فروزنده با بیان اینکه هماهنگی کاملی با استان‌ها و پلیس راه انجام شده است، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به تعداد زائران هر استان پیش از ورود به تهران دریافت می‌شود تا برنامه‌ریزی لازم برای اسکان، خدمات و پذیرایی آنان در مناطق از پیش تعیین‌شده انجام شود.

وی افزود: برای خودرو‌های شخصی زائران نیز محل‌های پارک در مناطق میزبان پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان پس از پارک خودرو، از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مراسم حضور یابند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران با اشاره به تمهیدات حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان کرد: خدمات مترو، اتوبوس و ناوگان کمکی برای جابه‌جایی زائران به صورت رایگان ارائه خواهد شد و هزاران دستگاه اتوبوس برای این منظور در نظر گرفته شده است.

فروزنده همچنین از آماده‌سازی ظرفیت‌های پشتیبان خبر داد و گفت: پارک‌های بزرگ تهران از جمله چیتگر، ولایت و سرخه‌حصار برای شرایط احتمالی آماده شده‌اند و با همکاری جمعیت هلال احمر، در صورت نیاز امکان برپایی چادر و افزایش ظرفیت اسکان نیز وجود دارد. همچنین ظرفیت‌های ۱۶ فرمانداری اطراف تهران نیز برای اسکان زائران در صورت ضرورت پیش‌بینی شده است.

براساس گزارش ستاد خبری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرداری تهران، وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری برای میزبانی از زائران گفت: ستاد مرکزی شهرداری تهران و ستاد‌های مستقر در مناطق و محل برگزاری مراسم به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و تمامی مسائل احتمالی به صورت مستمر رصد و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی خواهد شد تا زائران با آرامش و رفاه کامل در مراسم حضور یابند.

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