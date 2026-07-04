به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع رهبر شهید در رسانه‌های غربی بازتاب داشت.

سی ان ان: برگزاری هم‌زمان مراسم در چند شهر و دو کشور، همراه با مدیریت میلیون‌ها عزادار و تامین امنیت آن، عملیاتی کم سابقه و نشانه‌ای از توان سازماندهی ایران پس از جنگ است.

نیویورک تایمز: گستردگی جمعیت و ابعاد مراسم تشییع رهبر ایران، رویدادی کم نظیر و دارای اهمیت تاریخی توصیف است.

وال استریت ژورنال: مراسم تشییع رهبر ایران علاوه بر آیین سوگواری، به نمادی از ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است.