بازتاب مراسم تشییع رهبر شهید در رسانههای غربی
مراسم تشییع رهبر شهید در رسانههای غربی بازتاب داشت.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع رهبر شهید در رسانههای غربی بازتاب داشت.
سی ان ان: برگزاری همزمان مراسم در چند شهر و دو کشور، همراه با مدیریت میلیونها عزادار و تامین امنیت آن، عملیاتی کم سابقه و نشانهای از توان سازماندهی ایران پس از جنگ است.
نیویورک تایمز: گستردگی جمعیت و ابعاد مراسم تشییع رهبر ایران، رویدادی کم نظیر و دارای اهمیت تاریخی توصیف است.
وال استریت ژورنال: مراسم تشییع رهبر ایران علاوه بر آیین سوگواری، به نمادی از ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است.
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