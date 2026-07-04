کلاف سردرگم حضور دراگان اسکوچیچ در پرسپولیس/ احتمال زلزله مدیریتی با منتفی شدن توافق با مربی کروات
سرمربی فصل گذشته تراکتور و سابق تیم ملی در واکنش به هم خوردن روند مذاکراتش با پرسپولیس گفت: هرگز درخواست هیچ تغییری در توافق اولیهمان نداشتم. برعکس، با نگرانیهای باشگاه همدلی کردم و در تمام طول مذاکرات انعطافپذیر باقی ماندم.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو فصل پیش بود که پرسپولیسیها برای حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت این تیم مذاکره کردند، اما توافقی حاصل نشد. عدم توافق در آن مقطع به اختلاف مالی میان طرفین ارتباط داده شد، اما اسکوچیچ این موضوع را تأیید نکرد و در یک مصاحبه به صورت تلویحی گفت که به جای مدیران باشگاه، یکی از بازیکنان با او در ارتباط بوده و مذاکره میکرده که چنین چیزی را نوعی بی احترامی قلمداد کرده بود. با این حال به هم خوردن مذاکرات میان اسکوچیچ و پرسپولیس، این مربی کروات را از فوتبال ایران دور نکرد و او راهی تراکتور شد تا این تیم تبریزی را برای اولین بار در لیگ برتر به قهرمانی برساند، اما در میانههای فصل پیش اسکوچیچ قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرد و از تراکتور جدا شد.
پرسپولیسیها در حالی که اوایل فصل گذشته اقدام به برکناری وحید هاشمیان کردند و اوسمار ویرا را به عنوان جانشین او انتخاب کردند، پس از نتایج به مراتب ضعیفتر مربی برزیلی، عملاً به اشتباه خود اذعان کردند و در این میان فقط یک قرارداد میلیون دلاری به اوسمار به هدر رفت. حالا مدیران پرسپولیس با اوسمار ویرا خداحافظی کردهاند و برای فصل آینده با دراگان اسکوچیچ وارد مذاکره شدند، اما انگار مذاکرات آنها خوب پیش نرفته و به بنبست خورده است. برخی از اختلاف مالی میان طرفین پرده برداشتند و در این خصوص نیز گفته شد سرمربی کروات برخلاف توافق اولیه، خواستار قرارداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری شده، در حالی که باشگاه با او روی عدد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری مذاکره کرده بود. اخباری که به نظر میرسید از جانب باشگاه به رسانهها راه یافته تا توپ به زمین اسکوچیچ بیافتد و برچسب عدم توانایی به مدیران باشگاه نخورد.
با انتشار اخباری از این دست که اسکوچیچ با مدیران باشگاه پرسپولیس اختلافی یک میلیون دلاری دارد، باعث شد تا سرمربی سابق تیم ملی و باشگاه تراکتور در صفحه اینستاگرامش توضیحی در این باره منتشر کند: «تلاشها برای ممانعت از بازگشت من و انتشار دروغ درباره نحوه جداییام از ایران، مرا ضعیف نکرد؛ بلکه ترس کسانی را که پشت صحنه فعالیت میکنند، برملا کرد. نحوه مدیریت مذاکرات توسط باشگاه، تنها عدم جدیت آنها را تأیید کرد و به من انگیزه بیشتری برای حرکت به جلو داد. هرگز درخواست هیچ تغییری در توافق اولیهمان نداشتم. برعکس، با نگرانیهای باشگاه همدلی کردم و در تمام طول مذاکرات انعطافپذیر باقی ماندم. ممنونم از هوادارانی که حامی من هستند و فراتر از شغل من، شخصیت واقعیام را میبینند. شما میدانید که من چه چیزی را پشت سر گذاشتم و در آینده چه چیزهایی میتوانم به ارمغان بیاورم!»
البته باشگاه پرسپولیس هم نسبت به این واکنش اسکوچیچ سکوت نکرد و علی بازگشا، سخنگوی باشگاه در این زمینه توضیحاتی را مطرح کرد که در بخشی از آن آمده است: «در جریان مذاکرات، تفاوتهایی در برخی انتظارات و شرایط مطرحشده وجود داشت که در نهایت نیازمند بررسی دقیقتر از سوی باشگاه بود. طبیعی است که باشگاه پرسپولیس در تصمیمگیریهای خود، همواره منافع فنی، اقتصادی و ساختاری مجموعه را در اولویت قرار میدهد. باشگاه پرسپولیس ضمن احترام کامل به شخصیت حرفهای و سوابق آقای اسکوچیچ، میان جایگاه ایشان و روند مذاکرات تفکیک قائل است و هرگونه تحلیل باید با رعایت این تفکیک صورت گیرد. مدیریت باشگاه پرسپولیس بر این اصل استوار است که تمامی تصمیمات مربوط به انتخاب سرمربی، صرفاً بر اساس منافع باشگاه و هواداران اتخاذ شود و هیچ عامل بیرونی خارج از چارچوبهای حرفهای در این تصمیمگیری اثرگذار نخواهد بود.»
حالا در حالی که پرسپولیس برای انتخاب سرمربی فصل آینده خود به بنبست خورده، صحبتهایی مطرح میشود که اگر توافق با اسکوچیچ نهایی نشود، باید منتظر یک زلزله مدیریتی در این باشگاه بود. پرسپولیس تحت نظر یک کنسرسیوم بانکی اداره میشود و سهامدار اصلی مدیریت را به عهده دارد که گفته شده مدیرعامل همین بانک مذاکره مستقیمی هم با اسکوچیچ داشته و همه چیز خوب پیش رفته، اما مدیران زیر مجموعه او در باشگاه پرسپولیس نتوانستهاند به توافق دست پیدا کنند. برخی هم عنوان میکنند مدیران باشگاه برای توافق با اسکوچیچ چندان جدی نبودند و هدف آنها انتخاب مهدی تارتار است، اما گویا این موضوعی نیست که خوشایند مالکیت اصلی باشگاه باشد و شاید همین اتفاق موجب تغییر فضای مدیریتی باشگاه شود.
چندی پیش هم اخباری منتشر شده بود که شاید خداداد عزیزی به عنوان سرپرست فصل آینده پرسپولیس انتخاب شود. این موضوع هم گویا به حضور اسکوچیچ روی نیمکت سرخپوشان ارتباط داشته؛ در این خصوص عنوان شده علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی که به دلیل حضور اسپانسری مالک باشگاه پرسپولیس در تیمهای ملی کشتی ارتباط خوبی با مدیریت این مجموعه بانکی دارد، سعی داشته به او کمک کند و از همینرو از خداداد عزیزی خواسته شرایط برگزاری جلسه اسکوچیچ با مدیرعامل این بانک را فراهم کند. هرچند این موضوعی نیست که به صورت رسمی از سوی طرفین تأیید شده باشد و صرفاً برخی اخبار و گمانهزنی در رسانههای رسمی و غیررسمی است.
حالا شرایط حضور اسکوچیچ در پرسپولیس تبدیل به یک کلاف پیچیده شده است. مدیریت باشگاه با این مربی کروات به اختلاف خورده و همین اختلاف موجب ناراحتی مالکیت باشگاه شده است که گفته میشود اگر توافق به مربی کروات حاصل نشود، شاهد تغییرات مدیریتی در باشگاه پرسپولیس خواهیم بود. آن هم در شرایطی که پرسپولیس در دو فصل اخیر بدون مشکل مالی فعالیت خود را دنبال کرده، اما بدترین نتایج یک دهه اخیر سرخپوشان در همین دو فصل اخیر رقم خورده است. نتایج پرسپولیس در فصل گذشته منجر به جدایی رضا درویش از پرسپولیس شد و حالا اگر شرایط به همین شکل پیش برود، احتمال دارد شاهد جدایی پیمان حدادی هم باشیم و مدیریت این شخص در باشگاه به یک سال هم نرسد.