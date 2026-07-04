پیام شهباز شریف پس از حضور در تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر پاکستان شهباز شریف در پیامی درباره حضورش در مراسم وداع با رهبر شهید ایران اعلام کرد «به نمایندگی از دولت و مردم پاکستان، در مراسم تشییع رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، برای ادای احترام حضور یافتم و مراتب تسلیت عمیق خود را به دولت و مردم برادر ایران ابراز کردم». وی افزود خرد، رهبری و تأثیر عمیق رهبر شهید ایران بر این کشور و منطقه، نسل‌ها در یاد‌ها خواهد ماند. نخست‌وزیر پاکستان در ادامه این پیام، درباره هیأت همراهش در سفر به ایران، گفت که «برای نشان دادن همبستگی با مردم ایران، هیأتی عالی‌رتبه مرا در این سفر همراهی کرد، از جمله اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر، فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد دفاع و فرمانده ارتش، شماری از نمایندگان ارشد پارلمان از جمله رئیس حزب مردم پاکستان بلاول بوتو زرداری و رئیس مجلس ملی پاکستان سردار ایاز صادق، همچنین وزرا و مقام‌های ارشد دولت». شریف در پایان تاکید کرد که «پاکستان به‌عنوان همسایه‌ای برادر، در این دوران اندوه در کنار ایران می‌ایستد».