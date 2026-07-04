محدوده قیمت دلار در روز تعطیلی بازار ارز

در حالی که بازار ارز تهران امروز تعطیل است، برخی کانال‌های تلگرامی اقدام به اعلام قیمت دلار کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین؛ قیمت دلار امروز به دلیل تعطیلی بازار ارز تهران کشف نشده و معاملات نقدی در این بازار انجام نمی‌شود. این در حالی‌ست که کانال‌های تلگرامی اعلام قیمت دلار، ارقامی را برای این ارز اعلام کرده و مدعی هستند این قیمت‌ها در دادوستد‌های نقدی کشف شده است!

با این حال، همین قیمت‌ها نیز تفاوت چندانی با ارقام نقدی معامله‌شده در بازار روز چهارشنبه هفته گذشته ندارد و عموما میان کف و سقف کانال ۱۷۴ هزار تومانی در گردش است.