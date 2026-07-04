محدوده قیمت دلار در روز تعطیلی بازار ارز
در حالی که بازار ارز تهران امروز تعطیل است، برخی کانالهای تلگرامی اقدام به اعلام قیمت دلار کردهاند.
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به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین؛ قیمت دلار امروز به دلیل تعطیلی بازار ارز تهران کشف نشده و معاملات نقدی در این بازار انجام نمیشود. این در حالیست که کانالهای تلگرامی اعلام قیمت دلار، ارقامی را برای این ارز اعلام کرده و مدعی هستند این قیمتها در دادوستدهای نقدی کشف شده است!
با این حال، همین قیمتها نیز تفاوت چندانی با ارقام نقدی معاملهشده در بازار روز چهارشنبه هفته گذشته ندارد و عموما میان کف و سقف کانال ۱۷۴ هزار تومانی در گردش است.
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