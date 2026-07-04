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افزایش قیمت طلا؛ امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

قیمت طلا امروز با افزایش ۹ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۷۵ (چهار هزار و یکصد و‌هفتاد و پنج) دلار نرخ‌گذاری شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۳۱
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افزایش قیمت طلا؛ امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

 

به گزارش تابناک؛ تا لحظه نگارش این گزارش، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حدود ۱۷۴,۶۲۷,۰۰۰ ریال رسیده است که نسبت به روز قبل تغییرات ۱.۱۹ درصدی داشته است.

گفتنی است محاسبه قیمت طلا ۱۸ عیار با استفاده نرخ روز دلار و قیمت انس طلا صورت می‌گیرد.

قیمت انس جهانی طلا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

قیمت انس طلا امروز با ۱ درصد تغییر به حدود ۴,۱۷۴ دلار رسیده است. هر انس جهانی طلا معادل با ۳۱.۱ گرم طلا با خلوص ۹۹.۹۹% است که به عنوان معیاری برای عرضه و تقاضای طلا در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت طلای آب شده امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

با محاسبه قیمت طلا ۱۸ عیار، قیمت طلای آب شده امروز نیز بدست خواهد آمد.

قیمت هر گرم طلای آب شده ۱۸ عیار در این لحظه برابر با ۱۷۴,۶۲۷,۰۰۰ ریال است که هنگام خرید، حدود ۳٪ به عنوان کارمزد به این مبلغ اضافه خواهد شد.

مظنه لحظه‌ای طلا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

همچنین، قیمت آبشده نقدی که به عنوان قیمت مظنه طلا نیز شناخته می‌شود، در بازار طلای امروز حدود ۷۵۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال برآورد شد.

این نرخ از ضرب قیمت دلار و قیمت انس طلا و همچنین با احتساب حباب طلا به دست می‌آید.

قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

تا لحظه نگارش این گزارش، قیمت سکه امامی به ۱,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است که نسبت به روز گذشته ۱.۴۳ درصد تغییر داشته است.

قیمت سکه تمام بهار آزادی امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز تا به این لحظه به ۱,۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است که نسبت به روز گذشته تغییرات ۱.۲۲ درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه نیز با قیمتی حدود ۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال معامله شده است.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با قیمت ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال خرید و فروش است.

قیمت سکه گرمی امروز

و همچنین قیمت سکه گرمی امروز به ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است.

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