نبض خبر
هشدار ترور رهبر انقلاب در صورت عدم تحقق این دو هدف
مهدی خراتیان مدیر اندیشکده احیای سیاست تاریخ هشدر داد: «هیچ متن و تفاهمی جلوی اسرائیل برای حمله به رهبر ما را نمیگیرد... باید تکلیف دو مسئلهی «عملیات ویژه خارجی» و «بازداندگی هستهای» روشن شود.» اظهارات خراتیان که اشاره به ساخت بمب اتم و همچنین ترور نتانیاهو و سران رژیم اسرائیل برای ایجاد بازدارندگی است را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مهدی خراتیان آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویدیو ترور رهبر انقلاب ترور سران نظام بازدارندگی توافق ایران و آمریکا
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انتشار یافته: ۱۱
به شدت درست و منطقی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
نتانیاهو که همیشه توی پناهگاه نیست ، خیلی ساده ست، باید یک موشک رادارگریز بسازیم، نتانیاهو هر گورستونی که رفت و برنامه داشت ، 100 تا موشک به همونجا بزنیم
این چیزایی که شما میگی بقیه هم می دونن ، ولی بپذیریم که ما در امکانات محدود تریم ، در ضمن تصمیم به عملیات وعده صادق ۱ و ۲ جسورانه بود ، هیچ کس در دنیا باور نمی کرد روزی سرزمینهای اشغالی موشک باران شود
تا افراد بی خود وحرامزاده ای مثل ترامپ ونتانیابو در عالم هوا را آلوده می کنند جهان ومنطقه روی آرامش نخواهد دید ایران می بایست در یک بازه زمانی بسیار کوتاه این آشغالهای کودک کش وحشی را سقط کند البته خیلی حرفه ای بدون اینکه برای کشور هزینه خاصی ایجاد شود
عملیات ویژه خارجی ایده بسیار خوبی است ولی ساخت بمب اتم اصلا و ابدا ایده خوبی نیست بجاش باید به آستانه هسته ای برسیم و اینو به دنیا بقبولانیم یعنی توانایی غنی سازی اتمی رو بصورت رسمی داشته باشیم.
هیچ متن و تفاهمی توی دنیا چنین نبوده و نخواهد بود. تنها عامل بازدارنده قدرت است. قدرت کسب کنید سپس اگر کسی فکر تعرض هم در ذهنش اومد پیشدستانه از بین ببریدش یا حداقل تضعیفش کنید.
نقشه ها را هیچ وقت به زبان نمی آورند چه رسد به مصاحبه سنگ بزرگ علامت نزدن است
هدف را تعیین کن بعد عمل کن بعد علم کن و فریاد بزن
هدف را تعیین کن بعد عمل کن بعد علم کن و فریاد بزن