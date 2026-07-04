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کد خبر:۱۳۸۲۹۲۹
کد خبر:۱۳۸۲۹۲۹
13382 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

هشدار ترور رهبر انقلاب در صورت عدم تحقق این دو هدف

مهدی خراتیان مدیر اندیشکده‌ احیای سیاست تاریخ هشدر داد: «هیچ متن و تفاهمی جلوی اسرائیل برای حمله به رهبر ما را نمی‌گیرد... باید تکلیف دو مسئله‌ی «عملیات ویژه خارجی» و «بازداندگی هسته‌ای» روشن شود.» اظهارات خراتیان که اشاره به ساخت بمب اتم و همچنین ترور نتانیاهو و سران رژیم اسرائیل برای ایجاد بازدارندگی است را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مهدی خراتیان آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویدیو ترور رهبر انقلاب ترور سران نظام بازدارندگی توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
33
107
پاسخ
به شدت درست و منطقی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
تنها بازدارندگی در مقابل این وحوش بمب اتم دار شدن ایران است و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
18
67
پاسخ
بالاخره یک حرف حسابی و عالی ، دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
57
پاسخ
نتانیاهو که همیشه توی پناهگاه نیست ، خیلی ساده ست، باید یک موشک رادارگریز بسازیم، نتانیاهو هر گورستونی که رفت و برنامه داشت ، 100 تا موشک به همونجا بزنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
33
24
پاسخ
این چیزایی که شما میگی بقیه هم می دونن ، ولی بپذیریم که ما در امکانات محدود تریم ، در ضمن تصمیم به عملیات وعده صادق ۱ و ۲ جسورانه بود ، هیچ کس در دنیا باور نمی کرد روزی سرزمین‌های اشغالی موشک باران شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
17
42
پاسخ
تا افراد بی خود وحرامزاده ای مثل ترامپ ونتانیابو در عالم هوا را آلوده می کنند جهان ومنطقه روی آرامش نخواهد دید ایران می بایست در یک بازه زمانی بسیار کوتاه این آشغالهای کودک کش وحشی را سقط کند البته خیلی حرفه ای بدون اینکه برای کشور هزینه خاصی ایجاد شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
37
14
پاسخ
عملیات ویژه خارجی ایده بسیار خوبی است ولی ساخت بمب اتم اصلا و ابدا ایده خوبی نیست بجاش باید به آستانه هسته ای برسیم و اینو به دنیا بقبولانیم یعنی توانایی غنی سازی اتمی رو بصورت رسمی داشته باشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
6
44
پاسخ
هیچ متن و تفاهمی توی دنیا چنین نبوده و نخواهد بود. تنها عامل بازدارنده قدرت است. قدرت کسب کنید سپس اگر کسی فکر تعرض هم در ذهنش اومد پیشدستانه از بین ببریدش یا حداقل تضعیفش کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
36
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
8
38
پاسخ
نقشه ها را هیچ وقت به زبان نمی آورند چه رسد به مصاحبه سنگ بزرگ علامت نزدن است
هدف را تعیین کن بعد عمل کن بعد علم کن و فریاد بزن
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
22
42
پاسخ
درود بر حاج مهدی خراتیان منطقی و درست و مستند حرف می زند باید سران تروریست صهیونیست سایه ترور را باید بر سر خود حس کنند باید در عمق خاک نا پاک اسرائیل ترور شوند و امنیت نداشته باشند آن وقت در خاک ایران تاخت و تاز نمی کنند و دست به ترور نمی زنند.
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