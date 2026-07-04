هشدار ترور رهبر انقلاب در صورت عدم تحقق این دو هدف

مهدی خراتیان مدیر اندیشکده‌ احیای سیاست تاریخ هشدر داد: «هیچ متن و تفاهمی جلوی اسرائیل برای حمله به رهبر ما را نمی‌گیرد... باید تکلیف دو مسئله‌ی «عملیات ویژه خارجی» و «بازداندگی هسته‌ای» روشن شود.» اظهارات خراتیان که اشاره به ساخت بمب اتم و همچنین ترور نتانیاهو و سران رژیم اسرائیل برای ایجاد بازدارندگی است را می‌بینید و می‌شنوید.