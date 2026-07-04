افزایش پروازهای فوقالعاده در مسیر تهران- مشهد- تهران
ادارهکل روابطعمومی هما اعلام کرد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید، پروازهای فوقالعادهای را در مسیر تهران–مشهد و برعکس برقرار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۲۰| |
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به گزارش تابناک ادارهکل روابطعمومی هما اعلام کرد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید، پروازهای فوقالعادهای را در مسیر تهران–مشهد و برعکس برقرار کرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه)، در مجموع ۸ پرواز (روزانه ۴ پرواز رفت و برگشت) انجام خواهد شد. همچنین در روزهای دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و جمعه، روزانه ۲ پرواز رفت و برگشت برنامهریزی شده است.
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