



به گزارش تابناک اداره‌کل روابط‌عمومی هما اعلام کرد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید، پروازهای فوق‌العاده‌ای را در مسیر تهران–مشهد و برعکس برقرار کرد.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه)، در مجموع ۸ پرواز (روزانه ۴ پرواز رفت و برگشت) انجام خواهد شد. همچنین در روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه، روزانه ۲ پرواز رفت و برگشت برنامه‌ریزی شده است.