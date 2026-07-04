عکس: دیدار تیم های ملی کلمبیا و غنا
تیم ملی فوتبال کلمبیا با پیروزی یک بر صفر مقابل غنا در آخرین دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را به دست آورد. در این مسابقه آریاس در دقیقه ۱۴ تکگل کلمبیا را به ثمر رساند تا زردپوشان با عبور از شاگردان کارلوس کیروش، حریف سوئیس در دور بعد شوند.
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