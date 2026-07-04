به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مهمترین خبر مربوط به اعلام رسمی حضور هیات عالی رتبه چین در مراسم بود. وزارت خارجه چین اعلام کرد «هه وی» نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق، به نمایندگی از دولت پکن در مراسم تشییع شرکت خواهد کرد. رسانه های چینی این اقدام را در چارچوب تداوم روابط راهبردی دو کشور و اهمیت مناسبات تهران و پکن ارزیابی کردند.



«حساب کاربری China in English در شبکه اجتماعی ایکس نیز با انتشار تصویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت: "His only crime was standing with Gaza" (تنها جرم او، ایستادن در کنار غزه بود).»

در جنوب آسیا، دولت هند نیز از اعزام «پاویترا مارگریتا» وزیر مشاور در امور خارجی و «سید عطا حسنین» استاندار ایالت بیهار به عنوان نمایندگان رسمی این کشور در مراسم خبر داد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این تصمیم با توجه به روابط تاریخی، تمدنی و همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور اتخاذ شده است.

رسانه های آسیایی، از جمله روزنامه تایمز ایندیا و اکونومیک تایمز، علاوه بر پوشش روند برگزاری مراسم، بر حضور هیات های خارجی از کشورهای آسیایی از جمله چین، هند، پاکستان و دیگر کشورها تمرکز و آن را رویدادی با ابعاد فراتر از یک آیین داخلی ایران توصیف کردند.

در آسیای مرکزی، پایگاه خبری آسیاپلاس ( Asia-Plus ) تاجیکستان چندین گزارش اختصاصی درباره مراسم تشییع رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران منتشر کرد.

این رسانه ضمن پوشش آغاز آیین های وداع در تهران، گزارش داد که «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در مراسم رسمی تشییع، در رأس یک هیات عالی رتبه عازم تهران شد. همچنین در گزارشی جداگانه به دیدار وی و «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری ایران پرداخت و نوشت که دو طرف درباره توسعه همکاری های دوجانبه، گسترش تجارت، سرمایه گذاری و مسائل امنیتی منطقه ای گفت و گو کردند. پرداخت همزمان این رسانه به مراسم تشییع و رایزنی های سیاسی در حاشیه آن، نشان داد که رسانه های آسیای مرکزی این رویداد را صرفاً یک مراسم داخلی ندانسته، بلکه آن را فرصتی برای پیگیری تحولات دیپلماتیک و همکاری های منطقه ای میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی کرده اند.

رسانه های اصلی پاکستان از جمله Dawn، Geo News و PTV News مراسم تشییع رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران را به صورت گسترده پوشش دادند. این رسانه ها علاوه بر انعکاس حضور شهباز شریف و عاصم منیر در تهران، به دیدارهای آنان با مقام های ایرانی، پیام های تسلیت و ابعاد سیاسی و منطقه ای این سفر پرداختند. بخش مهمی از پوشش رسانه های پاکستانی بر روابط راهبردی تهران و اسلام آباد و پیام های دیپلماتیک حضور هیات عالی رتبه پاکستان در این مراسم متمرکز بود.



رسانه های اصلی هند از جمله ایندیا تودی و هندوستان تایمز (Hindustan Times، India Today) و برخی دیگر از رسانه های این کشور، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران را به طور گسترده پوشش دادند. این رسانه ها ضمن انتشار گزارش های لحظه ای از آیین وداع در تهران، به حضور میلیونی مردم، شرکت هیئت های بلندپایه خارجی، زمان بندی مراسم و پیام های تسلیت مقام های مختلف پرداختند. هندوستان تایمز در گزارشی با عنوان «۱۰ نکته درباره مراسم تشییع آیت الله خامنه ای» ابعاد مختلف این رویداد، از جمله حضور گسترده عزاداران و هیئت های خارجی را تشریح کرد.



رسانه افغانستانی طلوع نیوز همزمان با آغاز آیین های تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، گزارشی درباره تدارکات و مراحل برگزاری این مراسم در تهران، قم و مشهد منتشر کرد. این رسانه همچنین به حضور هیات حکومت سرپرست افغانستان در مراسم و اهمیت این رویداد در سطح منطقه ای پرداخت.



خبرگزاری رسمی قزاقستان کازینفرم با انتشار گزارشی از حضور «مراد نورتلئو» وزیر امور خارجه قزاقستان در مراسم وداع و تشییع خبر داد و آن را نشانه اهمیت روابط دوجانبه آستانه و تهران توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارش های خود با اشاره به حضور مقام های بلندپایه از کشورهای مختلف از جمله چین، پاکستان و سایر کشورهای آسیایی، این مراسم را نمادی از تلاش ایران برای نمایش تداوم روابط خارجی و انسجام سیاسی در شرایط حساس منطقه ای ارزیابی کرد.

همچنین رسانه هایی مانند الجزیره با استناد به اطلاعات رسمی منتشر شده، گزارش دادند که نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور برای حضور در آیین های بزرگداشت اعلام آمادگی کرده اند. این گزارش ها بیش از هر موضوع دیگری بر ترکیب هیات های خارجی و اهمیت دیپلماتیک این مراسم تمرکز داشتند.

بررسی بازتاب رسانه های آسیایی نشان می دهد که تمرکز اصلی پوشش خبری بر سه محور استوار بوده است: حضور رسمی هیات های بلندپایه کشورها در مراسم، پیام های سیاسی و دیپلماتیک این حضور برای روابط ایران با کشورهای منطقه و آسیا و ارزیابی پیامدهای احتمالی این رویداد بر تحولات ژئوپلیتیکی و موازنه های منطقه ای. در این بازه زمانی، بخش عمده گزارش های رسانه های آسیایی ماهیت خبری داشته و تحلیل های منتشر شده نیز عمدتاً بر پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این مراسم متمرکز بوده است.

روایت روزنامه مالزیایی از حضور گسترده ایرانیان در مراسم وداع با رهبر شهید

روزنامه اج مالزی ضمن اشاره به برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در ایران با حضور گسترده مردم نوشت: در این مراسم، عزاداران با صدای بلند شعار خونخواهی و انتقام سردادند.