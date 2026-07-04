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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۵

خبرگزاری فرانسه: «تشییع» در حال تبدیل به بزرگترین مراسم در تاریخ ایران است

خبرگزاری فرانسه در پوشش خبری آغاز مراسم بدرقه آقای شهید ایران، از «انتظار صبورانه» مردمی نوشت که از ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم خود را پیاده به محل برگزاری مراسم رسانده بودند.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۱۴
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خبرگزاری فرانسه: «تشییع» در حال تبدیل به بزرگترین مراسم در تاریخ ایران است

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری فرانسه گزارش داد با آنکه ساعت رسمی آغاز مراسم تشییع آیت الله سیدعلی خامنه‌ای ساعت ۶ صبح اعلام شده بود، از ساعت‌ها قبل ایرانیان سیاهپوش به سمت محل تشییع حرکت کرده بودند و آغاز مراسم را انتظار می‌کشیدند.

خبرنگار این خبرگزاری با توصیف جمعیتی که برخی از آنان پرچم‌های سرخ با نوشته «شهید» در دست داشتند، گزارش داد: چندین هزار عزادار امروز، پیش از شروع رسمی مراسم تشییع در مصلی که مکانی سیاسی و فرهنگی است، حضور یافتند. برخی چندین کیلومتر برای رسیدن به محل پیاده آمده بودند.

وی افزود: مقامات ایرانی اعلام کردند که انتظار دارند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر فقط در تهران در این مراسم تشییع شرکت کنند. این مراسم که قرار است ۶ روز طول بکشد، در حال تبدیل شدن به بزرگترین مراسم در تاریخ ایران است.

این گزارش که روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» نیز آن را منتشر کرد، افزود: چند صد نفر از عصر جمعه در بیرون مصلی منتظر مانده‌ و امیدوار بودند نخستین کسانی باشند که وارد می‌شوند.

سمیه حامدی، معلم ۴۴ ساله با چادر مشکی، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما می‌خواهیم آخرین خداحافظی را با رهبرمان داشته باشیم و به همین دلیل است که این انتظار برای ما سخت و دشوار نیست.

این گزارش حاکی است: برخی از این افراد گریه می‌کنند، برخی دیگر صبورانه روی زمین نشسته منتظر هستند، در حالی که اشعاری خوانده می‌شود و سرودهای مذهبی پخش می‌شود.

فاطمه نودهی، دانشجوی ۲۵ ساله اهل شمال ایران که داوطلبانه برای کمک به زائران آمده است، می‌گوید: آمدن به اینجا آخرین و تنها کاری است که می‌توانیم برای رهبری انجام دهیم که «جان خود را فدای ایران کرد».

 آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات صبح امروز - شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد/

مقامات بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی دیروز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.

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