ورودیهای تهران باز است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار احمد کرمی اسد در خصوص چگونگی حضور عزاداران و زائران شهرستانی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران با خودروی شخصی اظهارکرد: ورودیهای تهران باز است و زائران هیچگونه نگرانی برای تردد نداشته باشند.
وی تصریح کرد: عزاداران و زائران شهرستانی میتوانند تا محدوده برگزاری مراسم یعنی شمال تا حقانی، جنوب تا کریم خان زند، شرق تا صیاد و غرب تا ولیعصر فعلاً تردد کنند؛ اگرچه توصیه اکید این است که استفاده از خودروی شخصی تا حد امکان کاهش یابد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: توصیه پلیس این است که زائران شهرستانی خودروهای خود را در مبادی تهران در پارکینگهای تعبیه شده پارک کرده و با سیستم حملونقل عمومی خود را به مراسم برسانند.
احمد کرمی اسد از ترافیک سنگین زائران به تهران از ساعت ۱ تا ۵ بامداد خبر داد و گفت در حال حاضر بار ترافیک ورودیها به تهران پر حجم است و با توجه به اینکه معابر ظرفیت دارند نیاز به یک طرفه شدن معبر نیست.