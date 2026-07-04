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ورودی‌های تهران باز است

مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در حال حاضر در مصلی در حال برگزاری است و خیل عظیم زائران هم در حال ورود به تهران هستند؛ پلیس می‌گوید که ورودی‌های تهران باز بوده و مشکلی برای تردد نیست.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۱۳
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ورودی‌های تهران باز است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار احمد کرمی اسد در خصوص چگونگی حضور عزاداران و زائران شهرستانی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران با خودروی شخصی اظهارکرد: ورودی‌های تهران باز است و زائران هیچگونه نگرانی برای تردد نداشته باشند.

وی تصریح کرد: عزاداران و زائران شهرستانی می‌توانند تا محدوده برگزاری مراسم یعنی شمال تا حقانی، جنوب تا کریم خان زند، شرق تا صیاد و غرب تا ولیعصر فعلاً تردد کنند؛ اگرچه توصیه اکید این است که استفاده از خودروی شخصی تا حد امکان کاهش یابد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: توصیه پلیس این است که زائران شهرستانی خودرو‌های خود را در مبادی تهران در پارکینگ‌های تعبیه شده پارک کرده و با سیستم حمل‌ونقل عمومی خود را به مراسم برسانند.

احمد کرمی اسد از ترافیک سنگین زائران به تهران از ساعت ۱ تا ۵ بامداد خبر داد و گفت در حال حاضر بار ترافیک ورودی‌ها به تهران پر حجم است و با توجه به اینکه معابر ظرفیت دارند نیاز به یک طرفه شدن معبر نیست.

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