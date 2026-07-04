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بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید-۴

سی‌ان‌ان: پیام مراسم تشییع اثبات حقانیت رهبر شهید ایران به عنوان نماد مقاومت است

شبکه سی‌ان‌ان در گزارش خود درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد: ایران با برگزاری پرشکوه مراسم تشییع رهبر خود پیام سرسختانه‌ای به ترامپ فرستاد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۱۲
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سی‌ان‌ان: پیام مراسم تشییع اثبات حقانیت رهبر شهید ایران به عنوان نماد مقاومت است

 

به گزارش سرویس بین الملل تابناک؛ رسانه آمریکایی با اشاره به آغاز مراسم عمومی تشییع پیکر قائد رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران گزارش داد که این مراسم ۶ روز به طول خواهد انجامید و تا نهم ژوئیه ادامه خواهد داشت.

سی‌ان‌ان با اشاره به پوشش خبری گسترده این مراسم توسط رسانه‌های داخلی و خارجی تاکید کرد: این مراسم این پیام را به جهان و دشمنان جمهوری اسلامی ارسال می‌کند که نظام نه تنها پابرجا ماند، بلکه حقانیت رهبر خود را به عنوان نماد مقاومت به اثبات رساند.

سی‌ان‌ان یادآور شده که برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در سه شهر این کشور و دو شهر مقدس در همسایگی آن، یعنی عراق نشان می‌دهد که رهبر ایران نه تنها جایگاهش را از دست نداد که با شهادت به مراتب به مقامی بالاتر رسیده است.  

رسانه آمریکایی علاوه‌براین به حضور مقامات ارشد و سران ده‌ها کشور از سراسر جهان برای ادای احترام به رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. 

«فردریک پلیتگن» خبرنگار اعزامی شبکه سی‌ان‌ان که برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور دارد، گزارش داد که «از نخستین ساعات صبح شنبه، هزاران عزادار با حضور در مصلای امام خمینی(ره) برای وداع با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده ایشان گرد هم آمدند.»

به گفته خبرنگار سی‌ان‌ان تهران خود را برای یکی از بزرگ‌ترین مراسم‌های تشییع در تاریخ معاصر ایران آماده کرده است؛ آیینی که طی چند روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در آن حضور یابند.

خبرنگار سی‌ان‌ان در توصیف حال‌وهوای مراسم نوشت که عزاداران با لباس‌های مشکی، پرچم‌های ایران، تصاویر رهبر شهید و دسته‌های گل سفید در مصلی حاضر شدند. حاضران در گرمای بیش از ۳۶ درجه سانتی‌گراد با سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و قرائت شعارهای مذهبی به پیکر رهبر شهید ادای احترام کردند و برای کاهش گرمای هوا، سامانه‌های مه‌پاش در محل مراسم فعال بود.

شبکه سی‌ان‌ان همچنین به نقل از خبرنگاران حاضر در محل و خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که جمعیت به طور هماهنگ شعار «حرف ما یکی است؛ انتقام، انتقام» سر می‌داد. همچنین شماری از شرکت‌کنندگان تأکید کردند حضورشان در مراسم، نشانه پایبندی به کشور، دین و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

روایت خبرنگار «سی‌ان‌ان» از وداع مردم ایران با رهبر شهید

بنابر گزارش سی‌ان‌ان یکی از عزاداران گفت برای وداع با «رهبر محبوبش» آمده و هرگز تصور نمی‌کرد چنین روزی را ببیند. فرد دیگری که از تبریز به تهران سفر کرده بود نیز حضور خود را اعلام آمادگی برای دفاع از کشور و دین توصیف کرد.

سی‌ان‌ان همچنین از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در سطح تهران خبر داد و نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هرگونه اقدام احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده و تأکید کرده است که هرگونه «اشتباه محاسباتی» با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سیدحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
10
5
پاسخ
رهسپاریم با ولایت تا شهادت
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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