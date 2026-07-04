دیدار دبیرکل سازمان دی هشت با عراقچی
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سهیل محمود دبیرکل سازمان دی هشت (۸ کشور اسلامی در حال توسعه) که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه ۱۲ تیرماه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. دبیرکل سازمان دی هشت در این دیدار شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقامها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی را تسلیت گفت و مراتب همدردی و همبستگی خود را با دولت و مردم ایران اعلام کرد. سهیل محمود با ارائه گزارشی از برنامههای دبیرخانه سازمان دی-۸ و همچنین نشستهای آتی این سازمان، خواستار تداوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در رویدادها و نشستهای آتی این سازمان شد. وزیر امور خارجه نیز از حضور دبیرکل سازمان دی هشت در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب و همچنین مواضع ارزشمند کشورهای اسلامی عضو این سازمان در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت و همبستگی با ایران قدردانی کرد. عراقچی با اشاره به نقش مهم و مؤثر سازمانهای منطقهای در مقابله با یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا، بر تداوم همکاری و مشارکت فعال ایران در نشستهای آینده این سازمان تأکید کرد.