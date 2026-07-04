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پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد

دادستان تهران اعلام کرد: پس از تکمیل تحقیقات، دریافت گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، جمع‌آوری مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۱۰
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30186 بازدید
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۲۴
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک؛ دادستان تهران اعلام کرد: پس از تکمیل تحقیقات، دریافت گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، جمع‌آوری مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.

تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه متهم در سال‌های گذشته به‌ویژه در جریان اغتشاشات سال‌های گذشته و جنایات تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۲ و همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.

براساس کیفرخواست صادرشده، اهم اتهامات انتسابی به‌ترتیب اهمیت و شدت عبارت است از:

افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته با هدف برهم‌زدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران

هدایت، فرماندهی، آمریت و سازمان‌دهی اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز و تأمین مالی فعالیت‌های منتسب به گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته

همکاری با دولت‌های متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور

جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی بیگانه

تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرایم ناشی از اقدامات خشونت‌آمیز موضوع پرونده

تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساخت‌های کشور

تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازمان‌دهی اقدامات خشونت‌آمیز، مسلح‌کردن گروه‌های مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی

تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور

فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
148
86
پاسخ
حکم او اعدام حداق 10 بار است
سید حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
153
91
پاسخ
فقط حکم اعدام برای این عوضی و دار و دسته ش!
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
.احسنت👏👏
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
142
80
پاسخ
جمهوری اسلامی متاسفانه در مجازات دشمنانش خیلی صبر و حوصله به خرج میده
این موجود خائن سالها پیش باید به درک واصل میشد قبل از اینکه اینهمه هزینه و خسارت و خون به کشور تحمیل کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
آفرین دنت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
104
64
پاسخ
اعدام‌برای‌خاینین‌کمه
تدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
73
45
پاسخ
یعنی میتونید مثل ریگی بگیریدش و دل خانواده ها خنک بشه
علی رشیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
70
42
پاسخ
لعنت بررضایغلوی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
71
42
پاسخ
سقطش کنین بره خلاص
پاسخ ها
لجگ بگوا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اعدامش کنین
افشاری پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
71
35
پاسخ
حقش اعدام هست و تمام حکمش صادر کردم
Forough
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
77
36
پاسخ
پدر این کثافت خونخوار، این سگ درگاه نتانیاهو رو در بیارین
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
0
پاسخ
این حرام لقمه رو به سزای اعمالش برسونید تمام
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