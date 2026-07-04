پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک؛ دادستان تهران اعلام کرد: پس از تکمیل تحقیقات، دریافت گزارشهای مراجع ذیصلاح، جمعآوری مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.
تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعهای از اقدامات مجرمانه متهم در سالهای گذشته بهویژه در جریان اغتشاشات سالهای گذشته و جنایات تروریستی دیماه ۱۴۰۲ و همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.
براساس کیفرخواست صادرشده، اهم اتهامات انتسابی بهترتیب اهمیت و شدت عبارت است از:
افساد فیالارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروهها و شبکههای سازمانیافته با هدف برهمزدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران
هدایت، فرماندهی، آمریت و سازماندهی اقدامات تروریستی و خشونتآمیز و تأمین مالی فعالیتهای منتسب به گروهها و شبکههای سازمانیافته
همکاری با دولتهای متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور
جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویسهای اطلاعاتی و نظامی بیگانه
تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرایم ناشی از اقدامات خشونتآمیز موضوع پرونده
تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساختهای کشور
تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازماندهی اقدامات خشونتآمیز، مسلحکردن گروههای مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی
تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
این موجود خائن سالها پیش باید به درک واصل میشد قبل از اینکه اینهمه هزینه و خسارت و خون به کشور تحمیل کنه