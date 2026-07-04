دو سامانه تلفنی آماده راهنمایی زائران برای اسکان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدصادق معتمدیان با اشاره به اینکه پس از تشکیل ستاد ملی و ستادهای استانی در تهران، قم و خراسان رضوی، کمیتههای تخصصی در استان تهران شکل گرفت و قرارگاه اجرایی با مسئولیت سپاه تهران، فرماندهی میدانی مراسم را بر عهده دارد، گفت: نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و دستگاه قضایی برای برگزاری آرام و ایمن مراسم پای کار هستند.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ نقطه ایمنسازی شده و ۶ بیمارستان صحرایی در اطراف مصلی مستقر است، اظهار کرد: بیش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ بیمارستان و مرکز درمانی استان تهران، بیمارستانهای جنرال، سه دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی نیروهای مسلح و بخش خصوصی برای خدمترسانی آماده شدهاند. در اطراف مصلی نیز ۶ بیمارستان صحرایی با تجهیزات کامل و ظرفیت ۶۰۰ تخت بیمارستانی پیشبینی شده است.
معتمدیان با تشریح جزئیات اسکان زائران در تهران گفت: از مجموع ۶۰۰۰ مدرسه استان؛ نزدیک به ۵۰۰۰ مدرسه برای بهرهبرداری و اسکان در اختیار کمیته اسکان قرار گرفته است. ورزشگاهها، سالنهای ورزشی، استادیومها و بیش از ۱۷۰۰ مسجد تجهیز شده نیز بر اساس ضرورت، برای اسکان زائران مورد استفاده قرار میگیرند. برای جلوگیری از سرگردانی زائران، هماهنگی میان استانداریهای سراسر کشور و مناطق شهرداری تهران انجام شده و برای هر منطقه، یک یا دو استان به عنوان محل اسکان مشخص شده است.
رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران اعلام کرد: سامانههای ۱۳۷ شهرداری تهران و ۴۰۳۰ به صورت شبانهروزی آماده راهنمایی زائران برای اسکان و دریافت خدمات رفاهی هستند. در کنار ظرفیتهای شهر تهران، در ۱۶ شهرستان استان نیز ستادهایی به ریاست فرمانداران تشکیل شده تا در صورت نیاز، اسکان، تغذیه، حملونقل، بهداشت، درمان و امداد و نجات پشتیبانی شود. همه امکانات موجود سازماندهی شده تا مردم برای حضور در تهران و شرکت در مراسم، با مشکل خاصی مواجه نشوند.
معتمدیان با اشاره به تعطیلی استان تهران از شنبه تا سهشنبه گفت: این تصمیم برای مدیریت بهتر تردد، کاهش بار ترافیکی و تسهیل حضور زائران در مراسم اتخاذ شده است. تعطیلی تهران به معنای توقف خدماترسانی نیست و دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، شهرداریها، واحدهای عملیاتی آب، برق و گاز و بانکها به صورت کشیک، فعال و شبانهروزی در خدمت مردم و زائران خواهند بود. همه تمهیدات برای میزبانی تاریخی پایتخت از زائران رهبر شهید پیشبینی شده است.
استاندار تهران با تأکید بر نقش بیبدیل مردم در برگزاری مراسم گفت: گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی، موکبداران، اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و کارخانهداران برای خدمترسانی پای کار آمدهاند. بخش مهمی از خدمات اسکان، تغذیه و مواکب بر دوش مردم است و این مشارکت، جلوهای از سیاست همیشگی رهبر شهید در استفاده از ظرفیت مردم محسوب میشود. تهران همچنین پس از پایان برنامههای روز دوشنبه، آمادگی دارد به عنوان استان معین، با قم و خراسان رضوی در ادامه برگزاری مراسم همکاری کند.