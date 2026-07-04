پیام نچیروان بارزانی پس از دیدار با عراقچی

نچیروان بارزانی: ما در خصوصِ تحولات منطقه‌ای و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل‌نظر پرداختیم و بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی در برقراری و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردیم.





به گزارش تابناک، نچیروان بارزانی پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از دیدار با دوستم، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران، خشنودم.

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ما در خصوصِ تحولات منطقه‌ای و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به بحث و تبادل‌نظر پرداختیم و بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی در برقراری و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردیم.