پیام نچیروان بارزانی پس از دیدار با عراقچی
نچیروان بارزانی: ما در خصوصِ تحولات منطقهای و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به بحث و تبادلنظر پرداختیم و بر اهمیت گفتوگو و دیپلماسی در برقراری و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردیم.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۰۴| |
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به گزارش تابناک، نچیروان بارزانی پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از دیدار با دوستم، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران، خشنودم.
ما در خصوصِ تحولات منطقهای و درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به بحث و تبادلنظر پرداختیم و بر اهمیت گفتوگو و دیپلماسی در برقراری و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردیم.
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