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چرا «سید مجید» در مراسم وداع با رهبر شهید، لباس سیاه به تن نداشت؟

سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، بدون لباس سیاه به مراسم وداع با رهبر شهید آمد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۹۹
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18400 بازدید
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چرا «سید مجید» در مراسم وداع با رهبر شهید، لباس سیاه به تن نداشت؟

سید مجید با لباس رزم آمد نه لباس سیاه. نیامد تا فقط اشک بریزد و در سکوت عزا، ردایی سیاه بر تن کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سید مجید، نقطه‌زنِ دقیقِ میدان، با لباس رزم به وداع رهبر شهید شتافت؛ همان لباسی که هنوز بوی باروت و بیداری را با خود دارد. گویی نه در مراسم تشییع، که در امتداد خط مقدم ایستاده بود؛ جایی که مرگ و زندگی، یک خط باریک بیشتر فاصله ندارند.

این همان پرچم سرخ است
این، همان  پرچم سرخ حسینی است که دوباره برافراشته شد. پرچمی که فریادش از دل تاریخ برمی‌خیزد و در همین لحظه، با زبانی بی‌کلام اما نافذ، اعلام می‌کند: ما حتی در میانهٔ هر توافقی، هر مذاکره‌ای، هر لبخند دیپلماتیک، چشم از دشمن برنداشته‌ایم. او را همچنان دشمن می‌دانیم؛ دشمنی که حساب سنگینی نزد ما دارد. ما خونخواهیم؛ نه از روی کینهٔ کور، که از سرِ حق‌شناسی و وفاداری به خون‌هایی که بر زمین نماندند.

بله، شاید روزگار، شیوه را عوض کند؛ شاید شمشیر به کلام و میدان به میز تبدیل شود، اما اصلِ مطلب تغییر نمی‌کند: از «خون خویش» نخواهیم گذشت. این عهد، شکسته نمی‌شود. 

چرا «سید مجید» در مراسم وداع با رهبر شهید، لباس سیاه به تن نداشت؟

لباس رزم او، پیامِ روشنی بود به همهٔ کسانی که دل در گرو این راه دارند: ما همچنان هستیم. لحظه‌ای از شما غفلت نکرده‌ایم. در اوج عزا، ما هنوز در حال رزم‌ایم؛ نه برای نمایش، که برای تداوم. 

فراتر از انتخاب
این تصویر، فراتر از یک انتخاب شخصی است؛ نمادی است از آن روحیه‌ای که انقلاب و مقاومت را زنده نگه داشته: سوگ، ما را به تسلیم نمی‌کشاند، بلکه به بیداری بیشتر وامی‌دارد. سید محید با این حضور، دوباره آن درس کهن کربلا را زمزمه کرد: «ما مرگ را بر ذلت ترجیح می‌دهیم» و «تا آخرین قطره خون، بر سرِ پیمان ایستاده‌ایم».

در این صحنه، تاریخ و حال، در یک قابِ به‌یادماندنی به هم پیوسته‌اند؛ و پرچم سرخ، همچنان در باد می‌پیچد و فریاد می‌زند: ما بیداریم.

تعداد بازدید : 3004
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
25
85
پاسخ
یا لثارات الحسین(ع)
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
همگی رهروایشان هستیم.
علی رشیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
21
57
پاسخ
دلهای مااکنده ازاندوه بیکران برای امام شهیدمان میباشد.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
17
75
پاسخ
لباس رزمی اش به هزارتا لباس مشکی می ارزه. خدا حفظ کنه.
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
بهترین نظر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
خدا حفظشون كنه. ديگه طاقت شهيد شدن ايشون رو نداريم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
13
پاسخ
چون سرداران ما همچون سردار سلیمانی عزیز مرد رزم و میدان هستن

با افتخار 2 سال سربازی رو در سپاه بودم، کافیه سردار عزیز امر کنند تا دوباره لباس نظامیم رو بپوشم، در جانفدا هم ثبت نام کردم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
20
پاسخ
درود بر سید مجید نقطه زن! حفظه الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
خدا حفظش کنه تا ظهور آقای عزیزمان در رکاب امام زمان شهید بشه مرد مخلص وپاکی هست ،دوستت دارم سردار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
باید جلو عمان را گرفت پای دیگران را در تنگه باز نکند آن هم انگلیس که سوابق خوبی در جزایر و بنادر ایران در خلیج فارس از او نیست. طبق توافق نامه که عمان در آن نقش داشته هنوز با ایران به توافق نرسیده چگونه با دخالت دیگران در عوض ایران موافقت کرده
حسن افراشته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
ماشالله به این عظمت سردار بزرگ ایران ،خدا سردار سید مجید موسوی رو برای ایران حفظ کنه
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