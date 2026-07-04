شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا

محمد منان رئیسی نماینده سوپرانقلابی قم در مجلس و رئیس ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری در قم برای نقد توافق ایران و آمریکا، نتوانست یک خط از متن تفاهنامه ایران و آمریکا را از روی به درستی بخواند و همین موضوع سوژه فضای مجازی شد.