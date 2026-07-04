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شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا
محمد منان رئیسی نماینده سوپرانقلابی قم در مجلس و رئیس ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری در قم برای نقد توافق ایران و آمریکا، نتوانست یک خط از متن تفاهنامه ایران و آمریکا را از روی به درستی بخواند و همین موضوع سوژه فضای مجازی شد.
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غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷۵
چرا میگید یه خط نتونست بخونه؟ این بنده خدا خوند و به نظرم خوب هم خوند. فقط قسمت negotiation رو میتونست بهتر بگه ولی قابل فهم خوند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
طرف یک کلمه رو هم درست تلفظ نکرد
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
(=:
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
میخواید بگید سواد نداره ؟من ایشون رو از نزدیک میشناسم.دکترای معماری دارند .مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و قم هستند. نخبه علمی هست اونوقت شما با غرض ورزی میخواید خرابش کنید بخاطر مواضع سیاسی ش ؟ چون تفلظ اشتباه داشته؟
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ناشناس| |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
بدون شک مردود میشی
ناشناس| |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
طرف نباید بتونه دکتری بگیره.
نباید بتونه تو دانشگاه تدریس کنه.
نباید تو بنیاد نخبگان باشه.
سوادش خیلی کمه.
ناشناس| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
حتی از رو خوندن
ناشناس| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
حالا سیاست خارجی یا زبان خارجی
دکترای معماری چی کار به سیاست خارجی داره؟؟
بعد این آقای نخبه با این سطح زبان چه طوری دکترا گرفت؟
ناشناس| |
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
چجوری استاد دانشگاه شده؟
خدا عاقبت تون رو بخیر کنه
اگر این آقا سوپر انقلابی هست شما هم سوپر غربگرا هستید
حالا اون ظریف که خدای انگلیس و آمریکایی صحبت کردن بود زبان دنیا رو می فهمید چرا اینجوری در برجام خراب کرد
اگر این آقا سوپر انقلابی هست شما هم سوپر غربگرا هستید
حالا اون ظریف که خدای انگلیس و آمریکایی صحبت کردن بود زبان دنیا رو می فهمید چرا اینجوری در برجام خراب کرد
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ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
وقتی دانشگاه امام صادق استاد باشی
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ناشناس| |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
وقتی H index Google میشه مبنای عضو هیئت علمی شدن
یه چیزی برام خیلی عجیبه چطور یک نفر انقدر میتونه اعتماد به نفس داشته باشه. ما اینجا رو دیدیم همیشه که پیش ایشون نیستیم قطعا فقط اعتماد به نفسش توی رو خوانی انگلیسی انقدر غیر متعارف زیاد نیست. توی چیز های دیگه هم و اظهار نظرهاش در مجلس هم همینه. البته یه چیزی که هست اینه که این برای اعتماد بنسش از معشت ما داره خرج می کنه از به خاک سیاه نشوندن میلیون ها ایرانی خرج می کنه که اعتماد به نفس کاظب داشته باشه.
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ناشناس| |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
از ظریف و عراقچی که انگلیس بلدن و هر دفعه امر یکا یها سرشون کلاه میذارن بهترن حداقل سر اینا رو نمیشه کلاه گذاشت فقط نیاز به به مترجم دارن
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ناشناس| |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
چرا اسرائیل خودش را کشت تا بهم بخوره؟
واقعا جای خجالت داره این قدر بی سواد خب بگو انگلیسی بلد نیستم مجبوری مگه
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ناشناس| |
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
عابر| |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳