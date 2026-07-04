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کد خبر:۱۳۸۲۸۹۸
کد خبر:۱۳۸۲۸۹۸
10193 بازدید
نظرات: ۷۵
نبض خبر

شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا

محمد منان رئیسی نماینده سوپرانقلابی قم در مجلس و رئیس ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری در قم برای نقد توافق ایران و آمریکا، نتوانست یک خط از متن تفاهنامه ایران و آمریکا را از روی به درستی بخواند و همین موضوع سوژه فضای مجازی شد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمد منان رئیسی سعید جلیلی توافق ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
125
36
پاسخ
چرا می‌گید یه خط نتونست بخونه؟ این بنده خدا خوند و به نظرم خوب هم خوند. فقط قسمت negotiation رو می‌تونست بهتر بگه ولی قابل فهم خوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اون نگوشیشن هستش. procedures هم پروسیدورز نیست، پروسیژرس هست! طرف متن رو از رو نمینونه بخونه. داره نقدش میکنه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
شماها با همین فرمون برجام رو نقد می کردید
طرف یک کلمه رو هم درست تلفظ نکرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
خجالت اوره اگه میومدیم رای بدیم امثال ایشون رای نیاورد که فکر کنه آدم مهمیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اصلا چرا فقط در ایران این صفت ناپسند وجود داره که غلط حرف زدن یا غلط خوندن به زبان خارجی مسخره می شه؟!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
در عوض دندان هاش قشنگ بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
طرف می خونه و می فهمه ولی تلفظش ضعیفه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
یاد خضریان را زنده کرد که از روی متن با اعتماد به سقف خواند آنی ور،آنی تایم،بعد گفت یعنی هر کجا و هر زمان،سرچ کنید فیلمش را ببینید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
یاد ام پی تری بخیر !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
49
پاسخ
(=:
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
یک خسته نباشید ویژه به وزرای علوم و وزرای آموزش و پرورش پیشین پسین و حال و آینده😂
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
یک تبریک ویژه خدمت پزشکیان ؛ چون میخواد با امثال این آقا وفاق کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
پزشکیان اقتصاد کشور را نابود کرد
موریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
125
20
پاسخ
میخواید بگید سواد نداره ؟من ایشون رو از نزدیک میشناسم.دکترای معماری دارند .مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و قم هستند. نخبه علمی هست اونوقت شما با غرض ورزی میخواید خرابش کنید بخاطر مواضع سیاسی ش ؟ چون تفلظ اشتباه داشته؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
همین الان اگر متن انگلیسی را در مصاحبه های دکتری دانشگاههای درجه ۳ و ۴ ایران اینجور بخونی

بدون شک مردود میشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
سواد به اینا که گفتی نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
مسئله همینه.
طرف نباید بتونه دکتری بگیره.
نباید بتونه تو دانشگاه تدریس کنه.
نباید تو بنیاد نخبگان باشه.

سوادش خیلی کمه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
نخبه علمی که زبان بین المللی بلد نیست
حتی از رو خوندن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
نخبه معماری باید در زمینه تخصصش نظر بده. سواد انگلیسیش که زیر سطح عوام هست. ایشان در زمینه سیاست خارجی چه سواد و یا حداقل تجربه ای دارند که می خواهند بر سرنوشت یک ملت تاثیر گذار باشند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
وای دده . یعنی این باسوادشونه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
احتمالا نسبت فامیلی باهاشون ندارین؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
دکترای معماری شو کار ندارم ولی نشون داد برای مدرک مترجمی اش، فارغ التحصیل مناطق صعب‌العبوره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
آدم در مورد چیزی که اطلاع نداره حرف نمی زند و اصرار نمیکند
حالا سیاست خارجی یا زبان خارجی
دکترای معماری چی کار به سیاست خارجی داره؟؟
بعد این آقای نخبه با این سطح زبان چه طوری دکترا گرفت؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
یعنی تاحالا یه مقاله به زبان انگلیسی ارائه نداده
چجوری استاد دانشگاه شده؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
94
26
پاسخ
خدا عاقبت تون رو بخیر کنه
اگر این آقا سوپر انقلابی هست شما هم سوپر غربگرا هستید
حالا اون ظریف که خدای انگلیس و آمریکایی صحبت کردن بود زبان دنیا رو می فهمید چرا اینجوری در برجام خراب کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
بخاطر امثال ایشون که خوانششون از برجام اینطوریه و اجازه عمل کردن به دیگران رو هم نمیدند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
آقا رضا . وقتی تو جزو مردم ایران‌باشی همین آقا هم‌بایددنماینده مجلس باشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
18
76
پاسخ
وقتی دانشگاه امام صادق استاد باشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
بقیه ی دانشگاهها هم تعریفی نداره
وقتی H index Google میشه مبنای عضو هیئت علمی شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
14
70
پاسخ
این بنده خدا حتما استاد دانشگاه امام صادق هم هست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
5
58
پاسخ
یه چیزی برام خیلی عجیبه چطور یک نفر انقدر میتونه اعتماد به نفس داشته باشه. ما اینجا رو دیدیم همیشه که پیش ایشون نیستیم قطعا فقط اعتماد به نفسش توی رو خوانی انگلیسی انقدر غیر متعارف زیاد نیست. توی چیز های دیگه هم و اظهار نظرهاش در مجلس هم همینه. البته یه چیزی که هست اینه که این برای اعتماد بنسش از معشت ما داره خرج می کنه از به خاک سیاه نشوندن میلیون ها ایرانی خرج می کنه که اعتماد به نفس کاظب داشته باشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
چیزی که در مسئولین به وفور یافت می شود اعتماد به نفس کاذب و خودشیفتگی است.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
79
13
پاسخ
از ظریف و عراقچی که انگلیس بلدن و هر دفعه امر یکا یها سرشون کلاه میذارن بهترن حداقل سر اینا رو نمیشه کلاه گذاشت فقط نیاز به به مترجم دارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اگه سرشون کلاه رفت چرا ترامپ تو اولین اقدام از برجام خارج شد؟
چرا اسرائیل خودش را کشت تا بهم بخوره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
9
72
پاسخ
واقعا جای خجالت داره این قدر بی سواد خب بگو انگلیسی بلد نیستم مجبوری مگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
میخواست بگه انگلیسیشو هم بلدیم. من یه دوست دارم 23 ساله برنامه نویس هست همینطوری میخونه . خوب نخون همون فارسی بگو
عابر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اگر سواد به انگلیسی خوندن هستش، آدمایی که تو انگلستان فقط خوندن و نوشتن بلد هستن از همه مردم سایر کشورها با سواد تر هستند.
آبان
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
6
69
پاسخ
برای آمرزش دانشگاه شیراز و قم، رحم الله من قرا الفاتحه مع الصلوات
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اللهم صل علی محمد وآل محمد
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