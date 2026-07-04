عکس: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ۲
مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بامداد شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم عزادار ایران در مصلای تهران در حال برگزاریست. عکس : زهرا پازکی، سید علی صالح، سارا عبدالهی
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری مراسم وداع مصلای امام خمینی(ره) تهران رهبرشهید
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.