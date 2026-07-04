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کد خبر: ۱۳۸۲۸۹۷
بازدید: ۳۹۱۰

عکس: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ۲

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بامداد شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم عزادار ایران در مصلای تهران در حال برگزاریست. عکس : زهرا پازکی، سید علی صالح، سارا عبدالهی

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برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم وداع مصلای امام خمینی(ره) تهران رهبرشهید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.