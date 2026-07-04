عکس: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ۲

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بامداد شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم عزادار ایران در مصلای تهران در حال برگزاریست. عکس : زهرا پازکی، سید علی صالح، سارا عبدالهی