اعتراف رسانههای اسرائیل به تشییع میلیونی در ایران
طبق گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، حضور میلیونها نفر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، نمایشی از قدرت است که از طریق آن، ایران اعلام میدارد که انقلابش هیچ حد و مرزی ندارد.
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به گزارش تابناک؛ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت که مشارکت میلیونها نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، آیتالله سیدعلی خامنهای، نمایشی از قدرت و «خاری در چشم» ایالات متحده است. این روزنامه افزود، ایران از طریق آن اعلام میدارد که انقلابش هیچ حد و مرزی ندارد. از سوی دیگر، این روزنامه گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اخباری را که به نقل از «نیویورک تایمز» مبنی بر برنامهریزی اسرائیل برای ترور مذاکرهکنندگان ارشد ایرانی، در جریان مذاکرات با آمریکا منتشر شده بود، تکذیب کرد.
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