صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف رسانه‌های اسرائیل به تشییع میلیونی در ایران

طبق گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، حضور میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، نمایشی از قدرت است که از طریق آن، ایران اعلام می‌دارد که انقلابش هیچ حد و مرزی ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۹۴
| |
2782 بازدید

اعتراف رسانه‌های اسرائیل به تشییع میلیونی در ایران

به گزارش تابناک؛ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت که مشارکت میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، نمایشی از قدرت و «خاری در چشم» ایالات متحده است. این روزنامه افزود، ایران از طریق آن اعلام می‌دارد که انقلابش هیچ حد و مرزی ندارد. از سوی دیگر، این روزنامه گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخباری را که به نقل از «نیویورک تایمز» مبنی بر برنامه‌ریزی اسرائیل برای ترور مذاکره‌کنندگان ارشد ایرانی، در جریان مذاکرات با آمریکا منتشر شده بود، تکذیب کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رسانه اسراییلی تشییع آیت الله سیدعلی خامنه ای ترور
نماز خداحافظی «فیلسوف نظام» بر پیکر رهبر شهید / آیت الله جوادی آملی نیم قرن با انقلاب اسلامی
حماسه میلیونی در تهران/ وداع تاریخی و باشکوه امت با رهبر شهید انقلاب
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش رسانه انگلیسی از شعارهای مردم در مراسم وداع
تسلیت دبیرکل اوپک به مناسبت تشییع رهبر شهید
مرثیه‌ غیابِ بی‌کران/سفر روح در مسیر شهادت
عکس: تشییع پیکر شهید «مصباح‌الهدی باقری» داماد رهبر انقلاب
گزارش روزنامه لبنانی از «تشییع قرن»
واکنش زینب سلیمانی به آخرین وداع با رهبر شهید
مدودف: مردم ایران بر آمریکا پیروز خواهند شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۹ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۷ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۱ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۹۹ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۳ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۰ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۰ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۰ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۸ نظر)
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005nkk
tabnak.ir/005nkk