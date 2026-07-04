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ترافیک در محورهای ورودی تهران و البرز

پلیس راهور از ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شمالی و ورودی‌های تهران و البرز خبر داد؛ در محورهایی مانند چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال تردد با کندی همراه است.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۹۳
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ترافیک در محورهای ورودی تهران و البرز

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی از محور‌های شمالی و ورودی‌های استان تهران و البرز به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی گفت: ترافیک در محور چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه تهران- شمال محدوده تونل شماره ۱۸ و همچنین حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه به سمت تهران، ترافیک به صورت نیمه‌سنگین در جریان است.

سرهنگ محبی ادامه‌داد: در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج- قزوین حدفاصل پلیس‌راه مهرشهر تا گلدشت به سمت تهران خبر داد.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین در محور‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، ترافیک نیمه سنگین، اما بدون گره ترافیکی برقرار است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از زائرانی که به مقصد تهران و سایر استان‌های میزبان مراسم تشییع رهبر شهید (قم و خراسان رضوی) در حال تردد هستند، خواست تا پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های احتمالی ترافیکی اطلاع کسب کنند تا بتوانند مناسب‌ترین مسیر را برای سفر انتخاب کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: با توجه به حجم بالای تردد در روز‌های برگزاری مراسم، مدیریت زمان سفر، رعایت توصیه‌ها و دستورات پلیس و پرهیز از سفر‌های غیرضروری، نقش مهمی در کاهش زمان توقف در ترافیک، روان‌سازی عبور و مرور و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران و سایر کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

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