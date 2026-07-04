هشدار جدی غریب‌آبادی به فرانسه و انگلیس

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی در واکنش به بیانیه مشترک فرانسه و انگلیس نوشت:

تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست.

ایران به‌عنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد.

امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است؛ بحران‌سازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است.