گروسی: آژانس هنوز به تأسیسات ایران دسترسی ندارد





به گزارش تابناک؛ گروسی؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با ریانووستی گفت:



آژانس هنوز به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی پیدا نکرده است. روند دسترسی آژانس به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن وابسته شده است.



تاکنون نتوانسته‌ایم به این دسترسی برسیم، اما باید درک کرد که این موضوع تا حدی به مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده درباره تفاهم‌نامه گره خورده و حتی می‌توان گفت به آن وابسته شده است.



در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیش‌بینی شده است که همه مسائل مربوط به مواد هسته‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی و نظارت شود.



هنوز زمان ازسرگیری دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران مشخص نیست، اما امیدوار است این روند طولانی نشود.



اگر بخواهیم دقیق و رسمی صحبت کنیم، آژانس همین حالا نیز باید به این تأسیسات دسترسی داشته باشد.