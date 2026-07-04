گروسی: آژانس هنوز به تأسیسات ایران دسترسی ندارد
گروسی: دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای ایران به مذاکرات تهران و واشنگتن گره خورده است.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ گروسی؛ مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با ریانووستی گفت:
آژانس هنوز به تأسیسات هستهای ایران دسترسی پیدا نکرده است. روند دسترسی آژانس به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن وابسته شده است.
تاکنون نتوانستهایم به این دسترسی برسیم، اما باید درک کرد که این موضوع تا حدی به مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده درباره تفاهمنامه گره خورده و حتی میتوان گفت به آن وابسته شده است.
در تفاهمنامه میان ایران و آمریکا پیشبینی شده است که همه مسائل مربوط به مواد هستهای از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بررسی و نظارت شود.
هنوز زمان ازسرگیری دسترسی بازرسان به تأسیسات هستهای ایران مشخص نیست، اما امیدوار است این روند طولانی نشود.
اگر بخواهیم دقیق و رسمی صحبت کنیم، آژانس همین حالا نیز باید به این تأسیسات دسترسی داشته باشد.
گزارش خطا
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بیشرف چقدر حرامزاده اید
پاسخ ها
حسین قاسمی طاقبستانی| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
خدا کنه در هر تصمیم و توافق نامه ای پای آژانس و به خصوص گروسی دوباره به ایران باز نشه. اگر همچنان پایش به تأسیسات به صورت توافق قانونی باز باشه یعنی سایه جنگ و تحریم و بی اعتمادی سرمایه گذاران، قطع نامه شورای امنیت و.... همچنان بر سر این کشور و ملت خواهد بود
حتی اگر با غنی سازی صفر یا ساخت بمب اتم هر کدوم شد فقط پای اینها دوباره به کشور باز نشه. این مردک فقط بوی جنگ و خون میده
حتی اگر با غنی سازی صفر یا ساخت بمب اتم هر کدوم شد فقط پای اینها دوباره به کشور باز نشه. این مردک فقط بوی جنگ و خون میده