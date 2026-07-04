ایستگاه مترو مصلی باز شد
مراسم وداع با رهبر شهید آغاز شد؛ مدیران شهری از رفع محدودیتها در مترو تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب از امروز در مصلای تهران آغاز شد. از روز گذشته، به دلیل محدودیتهای ایجادشده، ایستگاههای شهید بهشتی و مصلی تهران مسافرگیری نمیکردند. اما دقایقی پیش مدیران شهری اعلام کردند که در این ایستگاهها، تا اطلاع ثانوی، خدماترسانی از سر گرفته شده و مسافرگیری انجام میشود. همچنین مترو تهران تمامی واگنهای خود را وارد خطوط کرده و سرفاصله حرکت قطارها را به کمتر از ۵ دقیقه رسانده است. با توجه به حجم انبوه جمعیت، در حال حاضر خدماترسانی بهخوبی در حال انجام است و در صورت نیاز، محدودیتها دوباره اعمال خواهد شد.
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