ایستگاه مترو مصلی باز شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب از امروز در مصلای تهران آغاز شد. از روز گذشته، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده، ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی تهران مسافرگیری نمی‌کردند. اما دقایقی پیش مدیران شهری اعلام کردند که در این ایستگاه‌ها، تا اطلاع ثانوی، خدمات‌رسانی از سر گرفته شده و مسافرگیری انجام می‌شود. همچنین مترو تهران تمامی واگن‌های خود را وارد خطوط کرده و سرفاصله حرکت قطار‌ها را به کمتر از ۵ دقیقه رسانده است. با توجه به حجم انبوه جمعیت، در حال حاضر خدمات‌رسانی به‌خوبی در حال انجام است و در صورت نیاز، محدودیت‌ها دوباره اعمال خواهد شد.