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دخالت انگلیس و فرانسه بر امنیت تردد در تنگه‌هرمز

انگلیس و فرانسه در ادامه مواضع مداخله‌جویانه خود درباره تنگه هرمز و با نادیده گرفتن ریشه‌های ناامنی در این آبراه حیاتی، بر ادعای خود درباره ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۸۸
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موضع مداخله‌جویانه انگلیس و فرانسه درباره تنگه‌هرمز

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر نخست‌وزیری انگلیس روز جمعه بیانیه مشترک کی‌یر استارمر نخست‌وزیر این کشور و امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه را منتشر کرد که در آن دو طرف تنگه هرمز را شریان حیاتی اقتصاد جهانی خوانده و اعلام کردند که بازگرداندن عبور ایمن کشتی‌های همه کشور‌ها از این آبراه، موضوعی جهانی است.

در این بیانیه بدون اشاره به نقش جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه، ادعا شده است که عمان پذیرفته با انگلیس و فرانسه برای ایمن‌سازی آب‌های سرزمینی خود در برابر مخاطرات کشتیرانی همکاری کند.

لندن و پاریس همچنین از آمادگی برای استقرار آنچه «مأموریت نظامی چندملیتی گسترده‌تر» خوانده‌اند، خبر داده و مدعی شده‌اند که این اقدام با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت خواهد گرفت.

دو کشور در ادامه با تکرار ادعا‌هایی درباره احترام به حاکمیت کشورها، ثبات منطقه‌ای و حقوق بین‌الملل، بر ادامه همکاری با شرکای خود در زمینه تنگه هرمز تأکید کردند.

هم‌زمان امانوئل ماکرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه تجهیزات مین‌روبی را در خاورمیانه مستقر کرده که شامل دو شناور مین‌روب است.

وی افزود، این تجهیزات با همراهی دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی آماده‌اند با مشارکت شرکای فرانسه، به ازسرگیری کامل کشتیرانی و تضمین امنیت تردد در تنگه هرمز کمک کنند.

ماکرون همچنین اعلام کرد که ناو هواپیمابر «شارل دوگل» به بندر اصلی خود در تولون بازمی‌گردد، اما تجهیزات مین‌روبی و شناور‌های همراه آنها در منطقه باقی می‌مانند. وی مدعی شد فرانسه بر اساس تحولات منطقه و نیاز‌های امنیتی، حضور و امکانات خود را تنظیم خواهد کرد.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و مدیریت کشتیرانی در این آبراه باید بر اساس مسئولیت کشور‌های ساحلی و توافق‌های صورت‌گرفته انجام شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر با یادآوری مسئولیت مستقیم آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های مشارکت‌کننده در جنگ تحمیلی در ایجاد ناامنی در تنگه هرمز اعلام کرده بود که بند پنجم تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی، مبنای مدیریت کشتیرانی در این آبراه خواهد بود.

تهران همچنین تأکید کرده است که امنیت جمعی و پایدار در منطقه تنها از طریق همکاری همه کشور‌های منطقه و بدون مداخله قدرت‌های خارجی قابل تحقق است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
13
پاسخ
به فرانسه و انگلیس چه مربوطه تنگه هرمز سالیان سال امن بوده اونها برای جاسوسی و حمله نظامی به قلمرو ایران میان حق نزدیک شدن ندارید
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
فرانسه کثیف ترین کشور اروپاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
13
پاسخ
لاشخورهای اروپایی از راه رسیدن.
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