قدردانی قالیباف از ملت پاکستان در همراهی با ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت‌های دوست، همراهان دوران سختی هستند و ما همواره قدردان مردم و مقامات پاکستان بابت همراهی‌هایشان از جمله در «جنگ رمضان» هستیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یوسف‌رضا گیلانی، رئیس مجلس سنای پاکستان عصر جمعه ۱۲ تیر ماه در حاشیه مراسم وداع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و تشییع پیکر‌های مطهر، با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در این دیدار ضمن تقدیر از حضور هیات پارلمانی پاکستان، از همراهی ملت این کشور در «جنگ رمضان» تشکر کرد و گفت: ما قدردان مردم و مقامات پاکستان هستیم؛ مردم پاکستان، دوستان دوران خوشی و سختی هستند.

یوسف‌رضا گیلانی نیز ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی به مردم و مقامات ایران، با اشاره به پیشینه سفر‌های متعدد خود به تهران اظهار داشت: زمانی که رئیس مجلس ملی بودم، برای تشییع پیکر حضرت امام (ره) به تهران سفر کردم؛ پس از آن نیز در دوران تصدی نخست‌وزیری و دیگر مسئولیت‌ها بار‌ها به ایران سفر داشتم.

رئیس مجلس سنای پاکستان افزود: بیشتر این سفر‌ها در دورانی انجام شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران بودند و من شاهد بودم که در این دوران، تحولات زیادی در ایران ایجاد شد و کشور گام‌های مؤثری را رو به جلو برداشت.

گیلانی با اشاره به دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در میدان مبارزه و دیپلماسی، تصریح کرد: من چشم‌انداز روشنی برای ایران می‌بینم و با پیشرفت ایران، صلح و ثبات در منطقه نیز رو به جلو حرکت خواهد کرد.

رئیس مجلس سنای پاکستان در پایان بر ضرورت تقویت همکاری‌های پارلمانی تأکید کرد و گفت: فرصت‌های بسیاری برای همکاری بین مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس سنای پاکستان وجود دارد و من باور دارم که توسعه روابط مردم با مردم در سطوح مختلف و همچنین تعاملات مقامات دو کشور، می‌تواند باعث گشایش‌های بیشتر در مناسبات دوجانبه شود.