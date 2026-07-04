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گزارش روزنامه لبنانی از «تشییع قرن»

روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی از آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌شان که در آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت ر سیدند، این مراسم را «تشییع قرن» خواند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۸۵
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گزارش روزنامه لبنانی از «تشییع قرن»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این روزنامه عرب زبان در گزارشی مفصل از برنامه‌ها و مراسم تدارک دیده شده برای تشییع و تدفین رهبر شهید ایران آورده است: انتظار می‌رود ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند. مراسم بطور رسمی از روز جمعه با حضور مقام‌های عالی‌رتبه داخلی و خارجی و هیئت‌های متعدد بین‌المللی، در صحنه‌ای از وداع که ابعاد استراتژیکی فراتر از مراسم تشییع دارد، آغاز شد.

منابع رسمی، در نشانه‌ای آشکار از میزان همبستگی بین‌المللی با ایران، از مشارکت نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیئت رسمی در این مراسم علاوه بر چهره‌های برجسته و گروه‌های مردمی خبر دادند.

این روزنامه در ادامه آورده است: شرکت‌کنندگان شامل گروهی برجسته از رهبران سیاسی، از جمله ۸ رئیس‌جمهور و نخست وزیر، به ویژه از پاکستان، عراق، ارمنستان و تاجیکستان، علاوه بر نمایندگان پارلمانی ۱۲ کشور، وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه از کشور‌های متعدد بود. در مقابل، غیبت قدرت‌های اروپایی قابل توجه بود، تهران به دلیل حمایت اروپا از تجاوز آمریکایی-اسرائیلی و همدستی سیاسی در هدف قرار دادن حاکمیت ایران از اروپا برای حضور دعوت نکرده بود.

طبق برنامه‌ریزی‌های رسمی، مراسم تشییع و تدفین در طول یک هفته کامل برگزار خواهد شد و چشم‌انداز مذهبی و سیاسی وسیعی را بین تهران و قم در ایران، نجف و کربلا در عراق و مشهد به نمایش خواهد گذاشت.

طبق برنامه، مراسم وداع روز‌های شنبه و یکشنبه و دوشنبه در مصلای تهران و پس از آن در قم، نجف و کربلا برگزار می‌شود و در نهایت این مراسم پنجشنبه در مشهد به پایان می‌رسد، جایی که پیکر رهبر و فرمانده شهید در حرم امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

الاخبار همچنین با توجه ویژه به حضور احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته است: این اولین حضور عمومی سردار وحیدی از زمان آغاز جنگ بود. همزمان با شروع مراسم تشییع، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به «جبهه دشمن» هشدار داد که هرگونه «اشتباه محاسباتی با پاسخی قاطع و قدرتمندتر از همیشه روبه‌رو خواهد شد و برای همیشه در تاریخ، تحقیر آنها ثبت خواهد شد».

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