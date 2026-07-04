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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

صعود کلمبیا با پیچیدن نسخه کارلوس کی‌روش؛ حذف غنا بدون حتی یک شوت سالم

تیم ملی کلمبیا با نمایشی برتر و حساب‌شده، غنای تحت هدایت کارلوس کی‌روش را شکست داد و آخرین تیم صعود کرده به جمع ۱۶ تیم پایانی بود.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۸۴
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1847 بازدید
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۵
صعود کلمبیا با پیچیدن نسخه کارلوس کی‌روش؛ حذف غنا بدون حتی یک شوت سالم

کلمبیایی‌ها با نتیجه یک بر صفر حریف آفریقایی خود را شکست دادند و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شدند؛ دیداری که در آن شاگردان کی‌روش حتی موفق به ثبت یک شوت در چارچوب دروازه حریف نشدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم کلمبیا و غنا در آخرین دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۵ بامداد امروز (شنبه) به وقت تهران (ساعت ۲۰:۳۰ جمعه به وقت محلی)، در ورزشگاه اروهد کانزاس‌سیتی به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر نماینده آمریکای جنوبی به پایان رسید.

دنیل مونیوس آریاس (دقیقه ۱۴) تک گل مسابقه را وارد دروازه غنا کرد.

کلمبیا از همان دقایق ابتدایی، مالکیت توپ و جریان مسابقه را در اختیار گرفت و اجازه نداد تیم تحت هدایت کارلوس کی‌روش برنامه‌های دفاعی و ضدحمله خود را به اجرا بگذارد. تنها موقعیت جدی غنا در ابتدای مسابقه با ضربه‌ای از توماس پارتی خلق شد که راهی به چارچوب نداشت و پس از آن، غنایی‌ها عملاً در فاز هجومی حرفی برای گفتن نداشتند.

با این حال فشار مستمر کلمبیا در نهایت پیش از پایان یک‌ربع نخست مسابقه به گل منجر شد؛ جایی که دنیل مونیوس آریاس در دقیقه ۱۴ از غفلت مدافعان غنا استفاده کرد و با ضربه‌ای از فاصله نزدیک دروازه آتی زیگی را باز کرد.

در ادامه نیمه نخست، لوئیس دیاز و جان‌خایرو سوآرس فرصت داشتند اختلاف را افزایش دهند، اما دقت لازم را نداشتند و در واپسین لحظات نیز واکنش عالی آتی زیگی مقابل ضربه موخیکا مانع از دریافت گل دوم شد.

در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد. کلمبیا همچنان تیم برتر میدان بود و لوئیس دیاز دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ یک بار گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بار دیگر در موقعیت تک‌به‌تک نتوانست دروازه‌بان غنا را مغلوب کند.

در سوی مقابل، تیم کی‌روش که برای جبران نتیجه نیاز به حمله داشت، نتوانست هیچ فشار مؤثری روی دروازه کلمبیا ایجاد کند. غنا در پایان مسابقه حتی یک شوت نیز به سمت دروازه کلمبیا ثبت نکرد و با امید گل (xG) ۰.۲۶ در مقابل امید گل ۲.۱۸ کلمبیا، یکی از کم‌فروغ‌ترین نمایش‌های خود در این جام را ارائه داد.

بدین ترتیب، تک‌گل آریاس برای صعود کلمبیا کافی بود تا این تیم برای سومین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی برسد. شاگردان نستور لورنزو حالا باید در ونکوور به مصاف سوئیس بروند؛ تیمی که با حذف الجزایر به این مرحله رسیده است. غنا نیز برای چندمین بار، با شکست برابر یک نماینده آمریکای جنوبی، وداعی تلخ با جام جهانی داشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
5
10
پاسخ
کیروش چیکارتون کرده؟؟؟ انقدر سر دشمنی دارید باهاش؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
14
پاسخ
تیم قلعه نویی تو جام ۴۸ تیمی جز ۳۲ تا تیم هم نبود
اونم در ساده ترین گروه
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
10
پاسخ
ما که کیروش رو دوست داریم چون مدل علی اصغری فوتبال ما رو جمع کرد.
دستاوردش تو ایران نظم بود و این مهمتر از نتیجه هست
پاسخ ها
آرش پرسپولیسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
نظم؟ تمام بی نظمی ها و بی انضباطی های این چند سال اخیر رو پایه گذارش کیروش بوده مرد حسابی. فوتبال باشگاهی و ملی رو به هم ریخت. باشگاه ها رو به جون هم انداخت. بین تیم امید و تیم ملی فاصله انداخت و به همه توهین کرد. از کدوم نظم حرف می زنی تو؟
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
5
پاسخ
نکنه انتظار داشتین کیروش با اون مدل فوتبالش کلمبیا را ببره! باخت بدون هیچ شوت به سمت دروازه حریف!!!
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