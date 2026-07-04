صعود کلمبیا با پیچیدن نسخه کارلوس کیروش؛ حذف غنا بدون حتی یک شوت سالم
کلمبیاییها با نتیجه یک بر صفر حریف آفریقایی خود را شکست دادند و راهی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شدند؛ دیداری که در آن شاگردان کیروش حتی موفق به ثبت یک شوت در چارچوب دروازه حریف نشدند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم کلمبیا و غنا در آخرین دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۵ بامداد امروز (شنبه) به وقت تهران (ساعت ۲۰:۳۰ جمعه به وقت محلی)، در ورزشگاه اروهد کانزاسسیتی به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر نماینده آمریکای جنوبی به پایان رسید.
دنیل مونیوس آریاس (دقیقه ۱۴) تک گل مسابقه را وارد دروازه غنا کرد.
کلمبیا از همان دقایق ابتدایی، مالکیت توپ و جریان مسابقه را در اختیار گرفت و اجازه نداد تیم تحت هدایت کارلوس کیروش برنامههای دفاعی و ضدحمله خود را به اجرا بگذارد. تنها موقعیت جدی غنا در ابتدای مسابقه با ضربهای از توماس پارتی خلق شد که راهی به چارچوب نداشت و پس از آن، غناییها عملاً در فاز هجومی حرفی برای گفتن نداشتند.
با این حال فشار مستمر کلمبیا در نهایت پیش از پایان یکربع نخست مسابقه به گل منجر شد؛ جایی که دنیل مونیوس آریاس در دقیقه ۱۴ از غفلت مدافعان غنا استفاده کرد و با ضربهای از فاصله نزدیک دروازه آتی زیگی را باز کرد.
در ادامه نیمه نخست، لوئیس دیاز و جانخایرو سوآرس فرصت داشتند اختلاف را افزایش دهند، اما دقت لازم را نداشتند و در واپسین لحظات نیز واکنش عالی آتی زیگی مقابل ضربه موخیکا مانع از دریافت گل دوم شد.
در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد. کلمبیا همچنان تیم برتر میدان بود و لوئیس دیاز دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ یک بار گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بار دیگر در موقعیت تکبهتک نتوانست دروازهبان غنا را مغلوب کند.
در سوی مقابل، تیم کیروش که برای جبران نتیجه نیاز به حمله داشت، نتوانست هیچ فشار مؤثری روی دروازه کلمبیا ایجاد کند. غنا در پایان مسابقه حتی یک شوت نیز به سمت دروازه کلمبیا ثبت نکرد و با امید گل (xG) ۰.۲۶ در مقابل امید گل ۲.۱۸ کلمبیا، یکی از کمفروغترین نمایشهای خود در این جام را ارائه داد.
بدین ترتیب، تکگل آریاس برای صعود کلمبیا کافی بود تا این تیم برای سومین بار در تاریخ خود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی برسد. شاگردان نستور لورنزو حالا باید در ونکوور به مصاف سوئیس بروند؛ تیمی که با حذف الجزایر به این مرحله رسیده است. غنا نیز برای چندمین بار، با شکست برابر یک نماینده آمریکای جنوبی، وداعی تلخ با جام جهانی داشت.
اونم در ساده ترین گروه
دستاوردش تو ایران نظم بود و این مهمتر از نتیجه هست