میراث راهبردی رهبر شهید چه بود؟

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه گفت: مهم‌ترین میراث امام شهید خامنه‌ای را باید در تثبیت این حقیقت دانست که استقلال، مقاومت و اتکا به توان ملی و ایرانی می‌تواند معادلات قدرت را دگرگون سازد و ملت‌ها را از سلطه‌پذیری خارج کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، درباره رهبر شهید گفت: قبل از پاسخ به پرسش‌های شما لازم می‌دانم برای مردم مطلبی کوتاه را مورد یادآوری و تاکید قرار دهم و آن اینکه وداع تاریخی ملت بزرگ ایران، امت اسلامی و آزادگان جهان با رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای، صرفاً بدرقه یک شخصیت برجسته سیاسی و دینی نیست؛ بلکه تجلی دوباره پیوند عمیق یک ملت با مکتب مقاومت، استقلال و عزتی است که طی دهه‌ها با هدایت و رهبری ایشان شکل گرفت.

وی گفت: حضور گسترده مردم ایران و هیات‌های مختلف از کشور‌های مسلمان و غیر مسلمان جهان در آیین‌های بزرگداشت، نشان می‌دهد که شهادت رهبران الهی نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از حیات یک گفتمان است. امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد ابعاد راهبردی این میراث تاریخی برای نسل‌های آینده ایران و بلکه سایر کشور‌ها تبیین شود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه درباره شکست همینه آمریکا یه عنوان میراث شهید خامنه‌ای، گفت: واقعیت این است که باید از نگاه‌های صرفاً احساسی فاصله گرفت و تحولات را در مقیاس راهبردی ارزیابی کرد. آنچه در این مقطع تاریخی رخ داد، صرفاً یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه آزمونی برای اراده ملت‌ها و سنجش اعتبار قدرت‌های بزرگ بود. اگر قدرتی با برخورداری از پیشرفته‌ترین امکانات نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و رسانه‌ای نتواند اهداف اعلامی خود را محقق کند و در مقابل، ملتی با اتکا به ظرفیت‌های بومی، انسجام ملی و ایمان مردم، ایستادگی کند، طبیعی است که تصویر اقتدار آن قدرت در افکار عمومی جهان دچار تغییر خواهد شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین میراث امام شهید خامنه‌ای را باید در تثبیت این حقیقت دانست که استقلال، مقاومت و اتکا به توان ملی و ایرانی می‌تواند معادلات قدرت را دگرگون سازد و ملت‌ها را از سلطه‌پذیری خارج کند.

سردار شریف درباره شهادت امام خامنه‌ای در محل کارشان و اینکه این رخداد به یاوه گویی وطن فروشان پاسخ داد گفت: نحوه شهادت امام شهید خامنه‌ای در محل انجام مسئولیت و در حال ایفای وظیفه، پاسخ روشنی به سال‌ها جنگ روانی و روایت‌سازی رسانه‌های معاند و امپراطوری رسانه‌ای غربی صهیونیستی بود. ایشان تا آخرین لحظه در جایگاه فرماندهی و مسئولیت حضور داشتند و همین موضوع، سرمایه‌ای بزرگ برای حافظه تاریخی ملت ایران خواهد بود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه گفت: رهبران بزرگ را صرفاً با شیوه زندگی‌شان نمی‌شناسند؛ بلکه نحوه ایستادگی آنان در لحظات سرنوشت‌ساز نیز بخشی از هویت تاریخی آنان است. از این منظر، شهادت ایشان، تصویری ماندگار از مسئولیت‌پذیری، حضور در میدان و ترجیح انجام تکلیف بر ملاحظات شخصی را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت و همین ویژگی، ایشان را به یکی از نماد‌های ایستادگی و مقاومت در تاریخ معاصر تبدیل کرد.

سردار شریف درباره اینکه اندیشه‌های شهید خامنه‌ای چگونه می‌تواند چراغ راه آینده استقلال، استکبار ستیزی، دفاع از مظلومان و ستمدیدگان عالم باشد افزود: اندیشه امام شهید خامنه‌ای، محدود به یک مقطع زمانی یا یک جغرافیا نبود. محور اصلی این اندیشه، حفظ استقلال ملت‌ها، نفی سلطه، عدالت‌خواهی، حمایت از مظلومان، پیشرفت علمی، مردم‌سالاری دینی و اتکا به ظرفیت‌های درونی جوامع اسلامی بود، که آثار آن را در شکل‌گیری موج بیداری که به ویژه در چند سال اخیر حتی در اروپا و امریکا پدیدار شد می‌توان مشاهده کرد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه ادامه داد: در آینده نیز هر ملتی که بخواهد بدون وابستگی مسیر پیشرفت خود را طی کند، ناگزیر خواهد بود بر همین اصول تکیه کند. دفاع از مظلوم، مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر و تلاش برای ساختن کشوری مقتدر و پیشرفته، اصولی نیست که با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهد؛ بلکه تحولات سال‌های اخیر نشان داد این مبانی بیش از گذشته موضوعیت یافته‌اند.

وی درباره بزرگترین چالش‌های داخلی و خارجی دوران زعامت ایشان، گفت: دوران زعامت امام شهید خامنه‌ای، از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی بود. جنگ‌های منطقه‌ای، فشار‌های اقتصادی، تحریم‌های گسترده، جنگ ترکیبی، عملیات شناختی، تهدید‌های امنیتی، تحولات فناوری، فتنه‌های داخلی و تلاش مستمر دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام، تنها بخشی از چالش‌هایی بود که کشور با آن روبه‌رو بود.

سردار شریف افزود: ویژگی برجسته ایشان در مدیریت بحران، آرامش در تصمیم‌گیری، شناخت دقیق صحنه، پرهیز از شتاب‌زدگی، تکیه بر اطلاعات معتبر، اعتماد به ظرفیت نخبگان و نیرو‌های متخصص و به ویژه سرمایه عظیم ملت ایران و نگاه بلندمدت به تحولات بود. در بسیاری از بحران‌ها، تصمیمات ایشان به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که ضمن مدیریت تهدید‌های فوری، منافع بلندمدت کشور نیز حفظ شود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه ادامه داد: همین رویکرد موجب شد جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم فشار‌های کم‌سابقه خارجی و مشکلات داخلی و تحمیل سه جنگ ناجوانمردانه جنایتکارانه و همه جانبه، مسیر خود را حفظ کند و در حوزه‌های مختلف علمی، دفاعی، فناوری و منطقه‌ای به پیشرفت‌های قابل توجه دست یابد.

وی درباره اینکه رهبر شهید چگونه توانست میان نیرو‌های متکثر با دیدگاه‌های مختلف، انسجام ایجاد کند، گفت: یکی از ویژگی‌های ممتاز امام شهید خامنه‌ای، توانایی ایجاد همگرایی میان نیرو‌های متنوع انقلاب و سلیقه‌های مختلف در حوزه سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی بود. ایشان همواره بر اصول ثابت تأکید داشتند، اما در حوزه روش‌ها، از ظرفیت سلایق و دیدگاه‌های مختلف در چارچوب قانون و منافع ملی بهره می‌گرفتند.

سردار شریف افزود: سرمایه اصلی ایشان، اعتماد عمومی، عدالت در داوری، پرهیز از جناح‌گرایی، توجه هم‌زمان به نخبگان، جوانان، نیرو‌های انقلابی و بدنه اجتماعی کشور بود. به همین دلیل، در مقاطع حساس، بسیاری از اختلافات در سایه مرجعیت، تدبیر و اعتماد عمومی نسبت به رهبری مدیریت می‌شد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه ادامه داد: امروز نیز اگر بخواهیم میراث امام شهید خامنه‌ای را پاس بداریم، مهم‌ترین وظیفه ما حفظ وحدت و اتحاد مقدس ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، استمرار پیشرفت کشور، تبیین صحیح تاریخ و آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال دقیق تجربه‌های این دوران به نسل‌های آینده است؛ زیرا سرمایه واقعی هر ملت، علاوه بر قدرت مادی، انسجام، هویت و حافظه تاریخی آن ملت است.