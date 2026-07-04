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واکنش کیروش به حذف غنا از جام جهانی

کارلوس کی‌روش که شاگردانش صبح امروز (شنبه - به وقت تهران) در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر مغلوب کلمبیا شدند گفت: کیفیت پاس‌های ما چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. اشتباهات زیادی مرتکب شدیم و اجازه ضدحمله را به حریف دادیم. کلمبیا هم دقیقاً روی موقعیتی که تیم ما سازمان‌یافته نبود، به گل رسید.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۷۸
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7880 بازدید
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۱۷
واکنش کیروش به حذف غنا از جام جهانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کارلوس کی‌روش که شاگردانش صبح امروز (شنبه - به وقت تهران) در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر مغلوب کلمبیا شدند گفت: کیفیت پاس‌های ما چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. اشتباهات زیادی مرتکب شدیم و اجازه ضدحمله را به حریف دادیم. کلمبیا هم دقیقاً روی موقعیتی که تیم ما سازمان‌یافته نبود، به گل رسید.

سرمربی پرتغالی تیم ملی کلمبیا در مواجهه با این پرسش که «آیا برخی از بازیکنان نباید ۹۰ دقیقه بازی می‌کردند؟»، اظهار داشت: فقط می‌توانیم پنج تعویض انجام دهیم، اگر امکان تعویض‌های بیشتر وجود داشت، بازیکنان دیگری را به زمین می‌فرستادیم.

وی درباره گام بعدی‌اش در مربیگری خاطرنشان کرد: گام بعدی برای من این است که یک لیوان آب بنوشم و استراحت کنم، برای صبح روز بعد تجدید قوا کرده و شروع به گرفتن تصمیمات دیگر کنم.

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کارلوس کیروش حذف غنا کلمبیا جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
13
پاسخ
کلمبیا تیم قلدره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
12
7
پاسخ
تصمیمات،،دفاع اتوبوسب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
منظورت کارلوس اتوبوسه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
از هول حلیم افتادی تو دیگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
16
10
پاسخ
بزرگترین کلاش فوتبال ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
حالا نیست بدون کیروش ما داریم قهرمان میشیم....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
18
15
پاسخ
از فردا میره یه تیم دیگه رو بدبخت میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
17
14
پاسخ
برنامه بعدی: سر کیسه کردن یک کشور دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
کسی مجبورشون نکرده بیان با کیروش قرارداد ببندند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
شما جماعت نمک ناشناسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
5
15
پاسخ
کسی که سرمربی رئال بوده و ۲۰ سال دستیار اول فرگوسن کبیر و کلی جام قهرمانان اروپا تو کارنامه اش داره

چهارتا بچه سال که از فوتبال چیزی حالیشون نیست اومدند نقدش میکنند

لطفا ساکت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
تو چرا فشار میخوری حالا؟ پسرخالشی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
12
پاسخ
کیروش کسی بود که همین بازیکنان تیم ملی را ساخت و کلی شون رو لژیونر کرد
کلی جام قهرمانی اروپا تو کارنامه اش داره با منچستریونایتد

اگه نبود الان داشتید با مربی های بی دانش وطنی فوتبال علی اصغری بازی میکردید

۲۰ سال رنک اول فوتبال آسیا بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
11
پاسخ
مردم نمک نشناسی نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
10
پاسخ
امیر قلعه و دارودسته تاج ۴ ساله تیم دستشونه
باز حمله به کیروش؟؟؟؟ خنده داره
به این میگن فرار رو به جلو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
11
پاسخ
همین کی روش دوبار شما را جز ۳۲ تا تیم جام جهانی کرد
از گروهی که پرتغال و اسپانیا و مراکش داره ۴ امتیاز گرفت

همه به احترامش تعظیم کنید
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