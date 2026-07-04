واکنش کیروش به حذف غنا از جام جهانی
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کارلوس کیروش که شاگردانش صبح امروز (شنبه - به وقت تهران) در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر مغلوب کلمبیا شدند گفت: کیفیت پاسهای ما چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. اشتباهات زیادی مرتکب شدیم و اجازه ضدحمله را به حریف دادیم. کلمبیا هم دقیقاً روی موقعیتی که تیم ما سازمانیافته نبود، به گل رسید.
سرمربی پرتغالی تیم ملی کلمبیا در مواجهه با این پرسش که «آیا برخی از بازیکنان نباید ۹۰ دقیقه بازی میکردند؟»، اظهار داشت: فقط میتوانیم پنج تعویض انجام دهیم، اگر امکان تعویضهای بیشتر وجود داشت، بازیکنان دیگری را به زمین میفرستادیم.
وی درباره گام بعدیاش در مربیگری خاطرنشان کرد: گام بعدی برای من این است که یک لیوان آب بنوشم و استراحت کنم، برای صبح روز بعد تجدید قوا کرده و شروع به گرفتن تصمیمات دیگر کنم.
چهارتا بچه سال که از فوتبال چیزی حالیشون نیست اومدند نقدش میکنند
لطفا ساکت
کلی جام قهرمانی اروپا تو کارنامه اش داره با منچستریونایتد
اگه نبود الان داشتید با مربی های بی دانش وطنی فوتبال علی اصغری بازی میکردید
۲۰ سال رنک اول فوتبال آسیا بود
باز حمله به کیروش؟؟؟؟ خنده داره
به این میگن فرار رو به جلو