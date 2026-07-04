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کد خبر:۱۳۸۲۸۷۶
کد خبر:۱۳۸۲۸۷۶
36460 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران

تصاویر سکوی استقرار تابوت حاوی پیکر رهبر شهید انقلاب و شهیدان همراه ایشان مصباح‌الهدی باقری‌کنی (داماد رهبر انقلاب)، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای (دختر رهبر انقلاب)، زهرا حدادعادل (عروس‌ رهبر انقلاب) و زهرا محمدی گلپایگانی (نوه رهبر انقلاب) را در مصلای تهران می‌بینید. مردم ایران امروز و فردا با رهبری و خانواده شهیدش در مصلا وداع خواهند کرد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب ویدیو وداع با رهبری آیت الله سید علی حسینی خامنه ای بشری خامنه ای زهرا حداد عادل زهرا محمدی گلپایگانی مصباح الهدی باقری کنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
25
42
پاسخ
لعنت بر صهیون و امریکا . جهانیان و حتی ایرانیان خیلی دیر خواهند فهمید که چه گوهری را از دست داده اند .
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