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تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
تصاویر سکوی استقرار تابوت حاوی پیکر رهبر شهید انقلاب و شهیدان همراه ایشان مصباحالهدی باقریکنی (داماد رهبر انقلاب)، سیدهبشری حسینی خامنهای (دختر رهبر انقلاب)، زهرا حدادعادل (عروس رهبر انقلاب) و زهرا محمدی گلپایگانی (نوه رهبر انقلاب) را در مصلای تهران میبینید. مردم ایران امروز و فردا با رهبری و خانواده شهیدش در مصلا وداع خواهند کرد.
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برچسبها:نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب ویدیو وداع با رهبری آیت الله سید علی حسینی خامنه ای بشری خامنه ای زهرا حداد عادل زهرا محمدی گلپایگانی مصباح الهدی باقری کنی
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