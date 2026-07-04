تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران

تصاویر سکوی استقرار تابوت حاوی پیکر رهبر شهید انقلاب و شهیدان همراه ایشان مصباح‌الهدی باقری‌کنی (داماد رهبر انقلاب)، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای (دختر رهبر انقلاب)، زهرا حدادعادل (عروس‌ رهبر انقلاب) و زهرا محمدی گلپایگانی (نوه رهبر انقلاب) را در مصلای تهران می‌بینید. مردم ایران امروز و فردا با رهبری و خانواده شهیدش در مصلا وداع خواهند کرد.