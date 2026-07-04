پرچم کشتن ترامپ در مراسم وداع با رهبر شهید
بلند کردن پرچم کشتن ترامپ در مراسم وداع با رهبر شهید.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۷۵| |
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ترامپ متوهم چند روز ی به پایان عمرت باقی نمانده حتب به مرگ طبیعی . ان روز را برای خودت تجسم کن آیا به غیر از خاندانت کسی برایت سوگواری خواهد کرد ایا مردم امریکا برای سوگواری جایی و خیابانی را پر خواهند نمود .
ترامپ باید کشته بشه. این اتفاق خواهد افتاد.
همچنان که قذافی و صدام کشته شدند
همچنان که قذافی و صدام کشته شدند
فقط اعدام
فقط نابودی اسراییل و آمریکا
به کمتر از کشتن مسولان امریکا و اسراییل و انگلیس راضی نمیشیم .
فقط نابودی اسراییل و آمریکا
به کمتر از کشتن مسولان امریکا و اسراییل و انگلیس راضی نمیشیم .
لعنت خدا بر حرام زاده پدوفیلی اپستینی که از هیچ جنایتی بر علیه ایران و ایرانی فروگذار نکرد ... نه می بخشیم نه فراموش می کنیم ❌❌❌